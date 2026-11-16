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Ексклузивно: Екип на БНТ бе допуснат до новите бойни машини „Страйкър“

Николай Минков от Николай Минков
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Ексклузивно екип на БНТ бе допуснат до новите бойни машини „Страйкър“ в 61-ва механизирана бригада само седмица след като първите 5 броя бяха предадени на Сухопътните войски от военния завод „Терем – Ивайло“.

Николай Минков беше в Карлово, за да проследи на място как протича подготовката по техническото усвояване на бронетранспортьорите.

Николай Минков, БНТ: „Това е бойната машина „Страйкър“, най-новото попълнение на Сухопътните войски, произведена от американската "General Dynamics". В случая става въпрос за модификация във вид на командно-щабна машина, която е снабдена с изключително съвременни електронни и оптични средства за наблюдение на бойното поле. Цялата обобщена информация постъпва в командния център“.

Въпреки че първите 5 машини пристигнаха само преди седмица, екипажите водят интензивна подготовка от близо 6 месеца на „Страйкъри“, предоставени от Съединените щати.

Капитан Здравко Дайчев, заместник-командир по логистичното осигуряване на първи механизиран батальон: "Основната цел е военнослужещите да придобият новите способности и умения за експлоатиране, поддържане и използване на новата бойно-бронирана машина „Страйкър“. Най-сериозните предизвикателства в момента са да сменим изцяло системата си на експлоатация на техниката, тъй като новият тип машина изисква много повече усилия и много повече умения и знания. В момента процесът на обучение е такъв: американските инструктори обучават нашите военнослужещи, за да може българските военнослужещи да придобият необходимите качества и умения, да станат те инструктори и след това те да обучат останалата част от нашия личен състав."

Ахмед Сарак е механик-водач. Признава, че най-сложната част от подготовката е управлението на машината в сложна метеорологична обстановка, на пресечен терен.

Ахмед Сарак, механик-водач в 1-ви механизиран батальон на 61-ва Стрямска механизирана бригада: "Най-трудно ни беше преодоляването с машината, различните терени, където видяхме вече и различните способности на самата машина. Машината дава различни способности, които са пре-преминаване на водна преграда от 1,20 м дълбочина. Също така преодоляване на различни наклони и терени. Машината има хидравлика, която ни дава възможност да увеличи или да намали нейната височина спрямо терена. Машината е с 6 автоматични скорости. На асфалт може да развие до 100 км/ч. А на пресечена местност, в зависимост вече от самата местност, но до 50 км."

Истинско предизвикателство пред техническите екипи е да преминат от съветските БМП-та към американските бронирани машини. Една от основните задачи е демонтаж, обслужване и монтаж на двигателя, споделя младши сержант Христо Сираков.

Младши сержант Христо Сираков: "Двигателят се дели на 3 компонента: двигател, скоростна кутия и охладителен модул. Двигателят е на Caterpillar, 7200 кубика. Мощност има от 350 конски сили. Дизелов,шестцилиндров, четиритактов двигател. И отдолу е скоростната кутия, която е Allison. Скоростна кутия, модел 3200 Special. Тя е за специални нужди към военните. Турбокомпресор и генератор."

Демонтаж, обслужване и ремонт на оръжейната система е друга част от обучението. До този момент екипажите на машината са преминали първия етап по основни познания за техническата експлоатация на „Страйкър“. В момента тече втори, в който самите те получават подготовка как да обучават свои колеги в бъдеще. Предстои трети етап.

Капитан Момчил Милев – младши експерт в отделение „Логистика на бригадата“: "И по този начин ще надградят първо своите знания и второ, ще предадат знанията, които вече са получили, на нашите колеги за работа по-нататък с новата машина."

Част от програмата за овладяване на машината включва зареждане на „Страйкъра“ с гориво в полеви условия, натоварване и разтоварване върху тежък влекач. Едва на следващия етап, когато пристигнат и бойните модификации, така наречените „Драгуни“, ще стартира огневата и тактическата подготовка на екипажите.

#екип на БНТ #„Страйкър“ #Ексклузивно #бойни машини

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