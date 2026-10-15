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След репортаж на БНТ: Проверяват защо болници дават на кръводарители ваучери вместо храна

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Снимка: БТА/Архив
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След репортаж на „По света и у нас“ Министерството на здравеопазването ще проверява защо отделенията по трансфузионна хематология в Пазарджик и Русе дават ваучери на кръводарителите. Според законодателството лечебните заведения, които вземат кръв, задължително осигуряват храна на донорите.

Държавата дава на кръвните центрове и отделенията в болниците по 4 евро и 9 цента за подкрепителна храна на всеки кръводарител. В Пазарджик и Русе обаче дават ваучери за пазаруване от определени заведения и магазини.

Министерството на здравеопазването: „Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки... лечебните заведения, които вземат кръв и кръвни съставки, задължително предоставят на кръводарителите подкрепително-тонизираща храна на стойност 8 лева.“

Д-р Жанина Йорданова, началник на отделението по трансфузионна хематология в УМБАЛ „Медика“ – 10.10.2026 г.: „Избрахме ваучер, тъй като изборът на всеки е индивидуален. Препоръчваме задължително да си купят течност.“

От болница „Канев“ в Русе, където също дават ваучери на кръводарителите, не отговориха на запитването ни.

От болницата в Пазарджик обясняват, че ваучерът дава възможност на всеки дарител сам да избере хранителни продукти и така се елиминира рискът от алергични реакции.

МБАЛ – Пазарджик: „МБАЛ – Пазарджик е предоставяла целеви ваучери. Те дават възможност на всеки кръводарител сам да избере подходящи за него хранителни продукти, съобразени с индивидуалните му потребности и здравословно състояние, като по този начин изцяло се елиминира рискът от нежелани алергични или диетични реакции на организма.“

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“, НЦОЗА: „Със сигурност в момента на кръводаряване, на мястото на кръводаряване, трябва да има обем течности, трябва да има бърза енергия, трябва да има нещо, което да възстанови обема.“

Пред кръвния център в София Стефан Димитров яде шоколад, който е получил след кръводаряване.

Стефан Димитров, кръводарител, София: „Тъй като ми стана зле по някаква причина и в момента презареждам. Ако ви е зле, предпочитате да имате нещо в момента, отколкото да ходите до магазина.“

От Министерството на здравеопазването обясняват, че ваучерите не отговарят на условието за осигуряване на храна веднага след кръводаряване.

Министерство на здравеопазването: „Правото на такава храна след кръвовземането е право на донора съгласно медицинския стандарт по трансфузионна хематология. Следователно задължението е за предоставяне на храна и ваучерите не отговарят на това условие.“

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Най-бързото нещо, което мога да предприема, е една скоростна проверка, за да имам актуалната информация, и ако наистина има такива нарушения, си има действия, които ще бъдат предприети.“

От болницата в Пазарджик съобщиха, че са прекратили обществената поръчка за ваучери и от утре ще предоставят храна на кръводарителите. От болница „Медика“ в Русе обясниха, че от понеделник кръводарителите ще получават храна. Изискване каква да е тя обаче няма.

МБАЛ – Пазарджик: „Към настоящия момент обществената поръчка е прекратена, като от 16 октомври 2026 г. предоставянето на подкрепително-тонизираща храна ще се осъществява на място в Отделението по трансфузионна хематология.“

Проф. Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“, НЦОЗА: „Вафли, крекери трудно ще възстановят този обем. Ще бъдат източник на някаква енергия, но тя не е водеща в случая.“

Според експертите веднага след кръводаряване трябва да се осигуряват плодов сок, вода, шоколад и кафе.

#ваучер #храна #болници #кръводаряване #проверка

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