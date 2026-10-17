БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тодор Ангелов е новият председател на Българската...
Чете се за: 03:25 мин.
Корабът "Челси-3" акостира на пристанището в...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

България ще закупи още пет зенитно-ракетни комплекса

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Парламентът даде разрешение за придобиване на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T от Германия за над 1,1 милиарда евро. Сделката ще бъде финансирана по европейската програма SAFE, въпреки резервите на „Възраждане“. Споразумението за придобиване на зенитно-ракетен комплекс IRIS-T беше стартирано още през 2022 г., когато настоящият министър на отбраната заемаше същата длъжност и в служебния кабинет. Тогава се договорихме за един зенитно-ракетен комплекс. Сега обаче парламентът даде разрешение за придобиването на още пет. Общата стойност на споразумението е 1,1 млрд. евро. То ще бъде финансирано по европейската програма SAFE, създадена през 2025 г., която дава възможност на държавите членки да разполагат с ресурс от 150 млрд. евро за отбранителни проекти. В рамките на дебата единствено от „Възраждане“ изразиха резерви.

От „Възраждане“ възразиха срещу харченето на средства за скъпи оръжейни системи, които според тях са неефективни в съвременната война с дронове.

Димо Дренчев – „Възраждане“: „Очевидно твърде богата държава е България, след като разход от 1,1 млрд. не предизвиква никакво вълнение в тази зала. Имам чувството, че вашето министерство се опитва да води война от XX век, а не от 21 век.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „По отношение на това дали се готвим за войната от XX век, г-н Дренчев, разбирам, че имате по-голяма експертиза от цялото МО. Войната, която се води в Украйна, освен дронове с малка скорост и ниска летателна височина, включва и дронове с реактивни двигатели и скорости между 600 и 800 км/ч. Височината им е от 4 до 6 хил. метра. С какво ще свалите тези средства? С антидрон системи?! С изтребители, както в момента правят в Русия?!“

Останалата част от опозицията подкрепи сделката, но поиска повече информация за следващите етапи от надграждането на противовъздушната ни защита.

Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: „Закупихме и сключихме договор това лято за три координационни радара от френската държава. Сега – немско ПВО и френски радари. Системите все пак и двете са натовски, но интеграцията си е интеграция. Обмислена ли е интеграцията и дали това ще струва допълнителни средства в рамките на бюджета?“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Категорично съм убеден, че интеграцията между радарите на Thales и системите ще бъде постигната и тя е факт. Има още нещо важно. Самите комплекси си вървят с радари. Тоест те могат да работят индивидуално.“

Иво Цанев – ДПС: „Ние по-скоро да потърсим разширяване на покритието на антидрон системите, за което стана въпрос вчера. Да се търси възможност в рамките на програмата SAFE да се увеличат разходите за антидрон системите, защото към момента това, което сме предвидили, не е достатъчно като ресурс – 80 млн.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект, в съпътстващия договор, на системи за антидрон защита, защото когато един комплекс е разположен на място или в марш, той трябва да има антидрон покритие. Идеята е всеки един комплекс да има такава система.“

Атанас Славов – ДБ: „Наред с това се надяваме, че МО прави достатъчно адекватно планиране както за придобиване на антидрон системи за заглушаване и за кинетично въздействие, така и за придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег, тъй като планът, който ще гласуваме, е за ЗРК със среден обсег.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ние имаме нужда от много неща. Не случайно, когато изготвяхме инвестиционната програма за 2023–2024 г., там говорихме, че са необходими над 50 млрд. лв., за да бъде обновена българската армия.“

Споразумението беше прието с гласовете на всички партии, без „Възраждане“.

#европейска програма SAFE #Иво Цанев #Димо Дренчев #Атанас Славов #Димитър Стоянов #възраждане #Христо Гаджев

Водещи новини

Вселенският патриарх Вартоломей беше посрещнат от Негово Светейшество Даниил в Синодалната палата
Вселенският патриарх Вартоломей беше посрещнат от Негово...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания Сълзотворен газ, сблъсъци с полицията и коктейли "Молотов": 120 ранени полицаи, 500 души в ареста в петия ден на масовите студентски протести в Албания
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София Мъж нападна с нож двама младежи в центъра на София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мисия успешна: "Челси-3" акостира в пристанище Бургас,...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Стига! Достатъчно": "Гугъл" отказа на Тръмп да...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Путин обяви "зона за сигурност" по границата, ЕС...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Адреналин с кауза: 21 участници премериха сили в автомобилна...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ