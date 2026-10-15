Депутатите обсъдиха закупуването на зенитно-ракетни комплекси

Парламентът одобри програмно споразумение за придобиването на още 5 зенитно-ракетни системи „Ирис-Т“ чрез заемно споразумение по програмата SAFE на ЕС. То ще бъде сключено между Министерството на отбраната и германското правителство.

Димо Дренчев – „Възраждане“: "Очевидно твърде богата държава е България, след като разход от 1,1 млрд. не предизвиква никакво вълнение в тази зала. Имам чувството, че вашето министерство се опитва да води война от XX век, а не от XXI век."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "По отношение на това дали се готвим за войната от XX век, г-н Дренчев, разбирам, че имате по-голяма експертиза от цялото МО. Войната, която се води в Украйна, освен дронове с малка скорост и ниска височина на полета, включва и дронове с реактивни двигатели и скорости между 600 и 800 км/ч. Височината им на полет е от 4 до 6 хил. метра. Тези средства с какво ще ги свалите? С антидрон системи?! С изтребители, както в момента правят в Русия?!"

Христо Гаджев – ГЕРБ-СДС: "Закупихме и сключихме договор това лято за 3 координационни радара от френската държава. Сега – немско ПВО и френски радари. Системите все пак и двете са натовски, но интеграцията си е интеграция. Обмислена ли е интеграцията и дали това ще струва допълнителни средства в рамките на бюджета?"

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Категорично съм убеден, че интеграцията между радарите на „Талес“ и системите ще бъде постигната и тя е факт. Има още нещо важно. Самите комплекси си вървят с радари. Тоест те могат да работят индивидуално."

Иво Цанев – ДПС: "Нашата група, както винаги, е подкрепяла подобни проекти за модернизация на армията. Ние по-скоро да потърсим разширяване на покритието на антидрон системите – това, за което стана въпрос вчера. Да се търси възможност в рамките на програмата SAFE да се увеличат разходите за антидрон системите, защото към момента това, което сме предвидили, не е достатъчно като ресурс – 80 млн."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект, в съпътстващия договор, на системи за антидрон защита, защото когато един комплекс е разположен на място или в марш, той трябва да има антидрон покритие. Идеята е всеки един комплекс да има такава система."

Атанас Славов – ДБ: "Наред с това се надяваме, че МО прави достатъчно адекватно планиране както за придобиване на антидрон системи за заглушаване и за кинетично въздействие, така и за придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег, тъй като планът, който ще гласуваме, е за ЗРК със среден обсег."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние имаме нужда от много неща. Не случайно, когато изготвяхме инвестиционната програма за 2023–2024 г., там говорихме, че са необходими над 50 млрд. лв., за да бъде обновена българската армия."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков