Тази вечер в София и още 5 града се провеждат протести и шествия против насилието над жени. В България десетки жени губят живота си, само защото са жени, съобщават организаторите от колектив „Феминистки мобилизации". Тревожната статистика сочи и, че всяка трета млада жена на възрастмежду 18 и 29 години е преживяла насилие от партньор.

Протести срещу насилието имаше и в Пловдив.

Мариана Ореловска, организатор на протеста: „Изключително много неща трябва да се направят и то във всички системи в България и не само. Ние имаме няколко по структурирани искания, но ако трябва да ги обобщя с една две думи са свързани с превенцията, а превенцията е свързана с обучение, образование.“ Симеон Петров, протестиращ: „Това е фундаментална ценност, която се е счупила и щом продължава да съществува този проблем в обществото, значи нещо не е наред. Това са нещата, които са ме накарали да дойда тук - да покажа, че това не е нормална част от обществото. Обичайте се, показвайте любов ежедневно на хората около вас.“

Снимки: БНТ, Карина Караньотова