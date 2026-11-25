Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев
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В този час има протести в подкрепа на Благомир Коцев във Варна и в София.
Протестът във Варна вече започна. Пред сградата на Общината се събраха граждани, които изразяват недоволството си с плакати и лозунги. Сред надписите се виждат: „Долу ръцете от демокрацията!“, „Подкрепа за Благомир Коцев“ и „Варна е свободен град“.
Малко по-късно се очаква протестиращите да тръгнат на шествие в посока един от хотелите, свързвани с Дънката. Повод за недоволството са и обвиненията на Благомир Коцев за манипулиране на гласове по време на вчерашното заседание на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна.
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