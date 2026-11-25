Европейският семестър не е политическо упражнение, а техническа процедура, която проверява публичните финанси на държавите на всеки шест месеца. Това отговори говорител на ЕК на въпрос дали има връзка между отказа на България и Унгария да подкрепят новия заем за Украйна и процедурата, която Брюксел вчера обяви срещу двете държави.

Говорителят на ЕК обясни също, че главницата на новия заем от 45 милиарда евро за Украйна ще бъде изплащан от приходите, генерирани от замразените руски активи, които се намират на територията на Европейския съюз. По този начин ще избегнем прякото отражение върху националните бюджети на държавите членки, обясни говорителят.

Според него лихвените разходи ще бъдат покрити от бюджета на ЕС. Това ще бъде обсъдено на срещата на върха на лидерите от ЕС, която започна утре в Брюксел.

От Еврокомисията припомниха, че новият заем за Украйна не е свързан с пряка финансова вноска от страна на държавите членки. ЕС ще набере средствата от капиталовите пазари, ще обезпечи заема с бюджетния резерв на равнище ЕС, а след това изплащането му да бъде организирано въз основа на приходите от замразените руски активи.