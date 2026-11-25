Знакова визита на унгарския премиер Петер Мадяр в Украйна, който обяви нов етап в отношенията между Будапеща и Киев.
Мадяр, който е на първото си официално посещение в страната, разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в населената с голяма унгарска общност област Закарпатие. Двамата лидери са обсъдили редица важни въпроси, като според Зеленски, Мадяр недвусмислено е осъдил руската агресия срещу Украйна и е дал да се разбере, че подкрепя присъединяването на Киев към ЕС. В рамките на визитата, Зеленски и Мадяр поиграха и волейбол с ученици.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Унгария ни подкрепя по пътя ни към ЕС и това е много важно за нас. Казах на премиера Мадяр, че за нас няма връщане назад. Не само, защото няма начин да се върнем към Русия или съветското минало, но най-вече, защото Европа е нашият избор като независими хора. Искаме да бъдем членове на ЕС. А сега, по време на войната, това е от особено значение за нас. Отварянето на преговорните глави дава сили на гражданите ни."