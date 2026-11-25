Знакова визита на унгарския премиер Петер Мадяр в Украйна, който обяви нов етап в отношенията между Будапеща и Киев.

Мадяр, който е на първото си официално посещение в страната, разговаря с украинския президент Володимир Зеленски в населената с голяма унгарска общност област Закарпатие. Двамата лидери са обсъдили редица важни въпроси, като според Зеленски, Мадяр недвусмислено е осъдил руската агресия срещу Украйна и е дал да се разбере, че подкрепя присъединяването на Киев към ЕС. В рамките на визитата, Зеленски и Мадяр поиграха и волейбол с ученици.