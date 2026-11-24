Решението на Общинската избирателна комисия – Варна, за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев предизвика политически реакции и постави редица въпроси за управлението на града. Според заместник-кмета Снежана Апостолова решението е безпрецедентно и представлява опит за подмяна на вота на гражданите.

Снежана Апостолова, заместник-кмет: „Този случай е преврат и пълно потъпкване на избора на гражданите на Варна.“

По думите ѝ на заседанието си ОИК – Варна, е разгледала сигнал, подаден още миналата година, а не този, който е постъпил през последните една-две седмици във връзка с ареста на Благомир Коцев.

„Общинската избирателна комисия вчера всъщност разглежда случая по сигнала, който е подаден миналата година, а не този от преди една-две седмици по повод ареста на Благомир Коцев. Задържането му, както знаете, беше обявено за незаконно и в момента той едва ли не е наказан за това, че е бил в ареста. Общинската избирателна комисия взе това безпрецедентно решение.“

На заседанието на комисията са присъствали 26 души. Двадесет от тях са гласували „за“ прекратяване на правомощията на кмета, а шестима са били против. Мотивът за решението е продължителната невъзможност на кмета да изпълнява задълженията си, включително по обективни причини. В основата на казуса са 50-те дни платен годишен отпуск, които Коцев е използвал през миналата година по време на задържането си. Апостолова определи момента на решението като част от продължаващ опит за отстраняване на Коцев от управлението на Варна.

Снежана Апостолова, заместник-кмет: „Времето за действие на Общинската избирателна комисия не е избрано случайно, за да може да се избере общински съветник, разбира се. Но този опит е продължение на опита от миналата година, когато Благомир Коцев беше арестуван. Вероятно никой не очакваше той да има подписана заповед за заместване. Тогава най-вероятно щеше да се назначи или избере заместник-кмет, който би бил удобен на Общинския съвет.“

Един от основните въпроси след решението на ОИК е кой ще поеме управлението на Варна. Според Апостолова процедурата предвижда избор на изпълняващ длъжността кмет измежду заместник-кмет или общински съветник. Тя изрази опасения, че целта е да бъде поставен на поста човек, който да обслужва определени политически и икономически интереси. А дали вече има яснота кой би могъл да заеме поста, тя уточни, че говори за опитите от миналата година и не може да посочи конкретно име за настоящата ситуация.

В разговора бяха поставени и въпроси за възможните мотиви зад отстраняването на Коцев. Сред коментарите в публичното пространство са твърдения за влияние на икономически интереси, свързани с терени и преразпределение на ресурси във Варна, както и за отношения между влиятелни фигури в града. Споменати бяха и критики към реакциите на кмета по казуса с незаконното селище „Баба Алино“ край Варна. По тези твърдения Апостолова не представи конкретни доказателства в разговора. Заместник-кметът коментира и възможността решението на ОИК да бъде обжалвано, като подчерта, че според нея то влиза в сила незабавно.

Няма как да се изчака решението на съда от ОИК – Варна, тъй като е с незабавно влизане в сила. Но може да бъде обжалвано.

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