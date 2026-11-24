Жители на Благоевград се оплакват от разкопана и кална улица. Заради ремонта на „Христо Чернопеев“ достъпът до домовете им е затруднен, а хората се притесняват, че няма да успеят да се снабдят навреме с дърва за отопление и зимнина.

Ремонтът на улицата до едно от средните училища в Благоевград започна през юли тази година. Няколко месеца по-късно улицата все още е разкопана, а с настъпването на дъждовния сезон придвижването по нея става все по-трудно.

- „Правя за сетен път тази грешка да мина по тази улица. Как не избрах друга улица?“

Живеещи в района споделят, че работата по улицата се извършва на етапи от различни екипи, което според тях забавя цялостният ремонт.

Благой Арабаджиев: „Работят различни бригади от различни места. Най-напред ВиК, след това мръсен канал и най-накрая енергото и улицата е в ужасно състояние.“

На част от улицата вече са поставени тротоари, които обаче също срещат неодобрението на част от живущите.

Андрей Петров: „Не е даден наклон, както да дойде изпълнителя или проектанта да види в каква посока трябва да бъде. Има наклони, които са навътре към къщите. Гаражът, нашият гараж, например, не може да се отвори. Отваря се само едната врата. Другата, колко пъти казвам на изпълнителите, еми ще отрежете вратата. Това ли е начин да се решава въпросът?“

Хората настояват поне временно калната улица да бъде насипана с чакъл, за да се улесни достъпа до домовете им.

Андрей Петров: „Хората ще могат поне да се придвижат спокойно, да си внесат и дърва или зимнина. Сега носят зелето чувалите на гръб от тук до горе, по 20-30 килограма и не могат да се решат проблемите.“ Светла Захариева, заместник-кмет на община Благоевград: „Това е изговорено със строителя, помолили сме за някакви варианти за достъпи, поне там, където са входовете на къщите, на сградите на хората, така че имаме уверение, че това ще бъде направено.“

От общината уверяват и че ремонтът върви по график и трябва да приключи до декември. А до тогава решение за минаване през калната улица си остават гумените ботуши.