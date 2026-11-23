Премиерът Румен Радев проведе среща с ръководството на Българския лекарски съюз в Министерския съвет. В нея участва и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от правителствената пресслужба.

Обсъдени бяха редица теми, сред които методиката на финансиране на здравната система, подкрепата за младите лекари и медицински сестри, както и реформата в здравеопазването, насочена към профилактика на социалнозначими заболявания.

„Целта ни е да трансформираме здравната система така, че акцентът в нея да премине от болнично лечение към повече профилактика“, заяви премиерът Румен Радев.

От националната съсловна организация поставиха въпроси, свързани с Бюджет 2027 и призоваха за по-равномерно разпределение на увеличените средства за здравеопазване, предвидени в бюджета за следващата година.

Ръководството на Лекарския съюз постави на вниманието на министър-председателя също и проблеми, за които следва да се извършат нормативни промени. Засегнат беше въпросът за подобряване на контрола върху хоспитализациите и медицинските манипулации и прилагането му в реално време.

От ръководството на БЛС изразиха подкрепата си за предприетите от правителството действия в подкрепа на специализантите държавна поръчка и предоставянето на стипендии.