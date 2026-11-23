Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит
Врачанският митрополит Григорий поема временно Ловчанската епархия. Това реши на извънредно заседание по повод кончината на новопреставилия се Ловчански митрополит Гавриил, Св. Синод на БПЦ – БП, под председателството на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил.
Наместникът управлява делата на овдовялата епархия до встъпване в длъжност на новоизбрания митрополит. Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит, съгласно Устава на Българската православна църква.
Св. Синод определи опелото на преставилия се в Господа Ловчански митрополит Гавриил да се извърши на 24 ноември 2026 г. в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч.
От 9.00 часа ще бъде отслужена света Литургия, оглавена от наместника на Ловчанския епархийски престол – Врачанския митрополит Григорий. Опелото ще започне в 11.00 часа и ще бъде отслужено от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, архиереи от Св. Синод и епископи на БПЦ – БП. Погребението ще се извърши в двора на храм „Св. Троица“, Ловеч, където е и сградата на Ловчанската св. митрополия.
Вечна, блажена и светла да бъде паметта на преставилия се в Христа Господа Ловчански митрополит Гавриил!