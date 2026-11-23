Софийският градски съд осъди Габриела Сашова и Красимир Георгиев на по 6 години лишаване от свобода и глоба от 5 112 евро за всеки.

Двамата са подсъдими за извършени престъпления, свързани с жестокост към животни, създаване на порнографски материали и сговор за извършване на престъпления.

Съдът прие, че деянията с животните са извършени по особено мъчителен за животните начин и с особена жестокост. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

Ето цялата присъда