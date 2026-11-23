Тежък пътен инцидент затвори временно движението по пътя Бургас - Варна в района на Свети Влас. Автокран е излязъл от пътното платно и се е преобърнал в крайпътната канавка, като част от машината е останала върху стръмния горист склон.

На място са изпратени специализирани автомобили и тежка техника, с помощта на които се извършва сложна операция по изтеглянето на крана. Движението в участъка е временно преустановено, за да се осигури безопасността на спасителните екипи и преминаващите автомобили.

Към момента няма информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента.

Снимки: Елеана Цанова