Десетки служители на Агенцията за социално подпомагане в Бургас излязоха на едночасова ефективна стачка с искане за по-високи възнаграждения и равни трудови права. Протестиращите се събраха с плакати пред сградата на Центъра за административни услуги „Приморие“ под надслов „Справедливост и равни права“.

Основното им настояване е за увеличение на месечните заплати с 350 евро, което да компенсира натрупаната инфлация и да запази покупателната способност на работещите.

Служителите настояват още за възстановяване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, известно като „клас прослужено време“.

Сред исканията им е и гарантирането на равни права и еднакво отношение към всички работещи в страната.