Ловеч скърби за своя духовен водач - митрополит Гавриил. В момента тече заупокойна молитва в памет на обичания Дядо Гавриил, които издъхна вчера във ВМА в София.

Едно е сигурно обаче – неговото дело ще продължи да живее. Повече от четвърт век той полагаше всички усилия, за да гради – не само духовно общността, но и катедралния храм в града. За изграждането му той дарява средствата от продажбата на свои лични наследствени имоти. Продължават да функционират социалната трапезария и училището, създадено от него. След малко учениците от училището ще дойдат тук, за да се включат в заупокойната литургия.

Отец Михаил Ковачев, председател на църковното настоятелство на катедралния храм показа писма и картички на деца от Ловчанска епархия за Дядо Гавриил с пожелания за бързо оздравяване.

Отец Михаил Ковачев: "Мисля, че това е най-красноречивото свидетелство за неговата личност и за неговото дело. Много можем да говорим за него, но детските души усещат и продължават да усещат неговата любов и неговата грижа. Децата постоянно казваха: „Много ни липсваш, много те обичаме, чакаме те, искаме да бъдеш все така усмихнат, както досега“.

С добрите си дела и благи думи митрополитът докосваше душите и на възрастни, и на деца.

Отец Михаил Ковачев: "Това човек може да го направи само с едно качество – любовта. И то любовта Христова. Дядо Гавриил беше истински монах, истински архиерей, истински човек. Той беше стълб на Църквата, но същевременно беше много достъпен. Той е кръщавал децата ни, държеше ги на коленете си, шегуваше се с тях, играеше с тях. Всички, които го опознаваха, много го обичаха и много се учеха от него, защото наистина той въплъщаваше евангелските добродетели. Успяваше да обединява хората, защото Дядо Гавриил до последно беше верен на своите монашески обети и на нашия Господ Иисус Христос. Той толкова много Го обичаше. Спомням си още, когато бях мирянин, преди 20 години, на Рождество Христово, как владиката излезе да проповядва. Говореше за това как Господ толкова много се е смирил, че се е родил в бедна пещера, където е било студено и тъмно, без никакви удобства. Докато говореше, се разплака. Да, такива случаи са редки, защото истинските монаси всъщност винаги крият своите добродетели, но този момент беше много показателен. Това беше истинско свидетелство за неговата любов, която му даваше сили да гради този прекрасен катедрален храм. Той го изгради."

До 16:00 часа днес в храма в Ловеч всички ще могат да се поклонят пред тленните останки на обичания от всички митрополит. Опелото и погребението му се очаква да бъдат утре, но по-късно днес Светият Синод ще съобщи официално.