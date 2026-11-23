Американците трябва да очакват още технологични сривове и прекъсвания, защото бизнесът и правителството подменят остарелите си системи.Това каза директорът на Националното разузнаване Джей Клейтън.

Подновяването задължително трябва да продължи, защото това ще подобри работата, а и ще увеличи киберсигурността на системите. През изминалите седмици американците имаха проблеми с редица приложения и банкови услуги, имаше срив на системите за контрол на въздушния трафик.

Според Клейтън, технологичните сривове не са координирани или спонсорирани от някого.



