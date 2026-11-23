Две кучета от породата Кане Корсо са открити застреляни в труднодостъпно дере край язовира между бургаските села Миролюбово и Изворище.

Сигналът е подаден на 19 ноември около 11.20 ч. При предприетите полицейски действия в местността „Жълъда“ са открити телата на животните с огнестрелни рани. Установен е и предполагаемият извършител – 45-годишен криминално проявен бургазлия, който обитавал постройка край язовира.

При претърсването ѝ полицаите открили и иззели две нерегистрирани пушки 12-и калибър и боеприпаси за тях. Мъжът е привлечен като обвиняем и задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.