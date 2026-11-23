Ефективни стачки в ключови администрации. Първи за един час работа спряха служителите в Агенцията за социално подпомагане.

Стачката е с искане за увеличение на заплатите с 350 евро, за да се компенсира натрупаната инфлация.

Другите искания - възстановяване на клас прослужено време и равни права за всички работещи в България

Организатор е синдикатът на административните служители в КТ "Подкрепа".

Всеки работен ден до 1 декември ще има едночасова стачка в ключова администрация. Утре щафетата поемат служителите в Агенцията по заетостта.