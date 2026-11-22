След края на днешната света литургия в Митрополитската катедрала „Света Неделя“ в столицата патриарх Даниил отслужи трисагий за митрополит Гавриил.

В този тъжен за Българската православна църква ден, когато, по думите на Негово Светейшество патриарх Даниил, църквата ни губи един от своите стожери – ревностен служител на църквата и ревностен монах, който още във времената на комунизма, когато религията и вярата са отричани и се е смятало, че няма живот след смъртта, е избрал църквата и принципа, че единствено Бог е над всички.

Патриарх Даниил: „Ловчанският митрополит Гавриил още от ранните си студентски години, в едно атеистично време, когато никак не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да поеме служението, да се отрече от света и да поеме службата на Бога. Тази негова искрена и дълбоко осмислена вяра и неговата твърдост във вярата да преодолява изпитанията, през които преминава още от първите години на монашеското си служение, го отличаваха докрай.“

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний: „Дядо Гавриил беше истински монах. Беше духовник, който поставяше всички преди себе си. На първо място, разбира се, Бога, след това грижата за повереното му паство. Живееше скромно, изгради прекрасен катедрален храм в центъра на Ловеч, направи първото частно основно общообразователно училище. „Бог е над всички нас“ – това казваше той. Да не забравяме, че Бог винаги от тази страна ни гледа и ще ни въздаде според делата, които сме извършили.“

Негово Светейшество допълни, че митрополит Гавриил ще остави трайна диря в най-новата история на БПЦ с усилията си за изграждането на митрополитската катедрала „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч, както и със създаването на първото частно основно общообразователно училище, в което се е изучавала религия.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов