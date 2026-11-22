В поредния брой на предаването „Аз съм“ ви представяме либерото на женския волейболен отбор на Славия Елизабет Георгиева.

Родена във Видин, спортният ѝ път започва в местния Бдин Вида, където тренира под ръководството на Снежанка Гечева.

„Тя беше човекът, който ме будеше всяка сутрин и ме подканяше да ходя на тренировките. Тя допринесе за това аз да бъда редовна в залата“, спомни си Елизабет.

„В началото бях посрещач и много ми харесваше този пост. Когато разбрах, че няма да порасна и трябва да играя либеро малко се шокирах, но с времето заобичах тази позиция и открих страстта към това да играеш в защита и да се хвърляш за всяка топка“, допълни тя.

През 2013 г. по време на републиканско първенство в Етрополе Елизабет се запознава с треньорката Десислава Величкова, а след успешно преминати проби младата състезателка става част от олимпийското звено към Българската федерация по волейбол. В онзи момент Георгиева признава, че Величкова изиграва основна роля в нейното развитие. Тяхното сътрудничество продължава и след това в женския състав на Казанлък, където Елизабет играе в продължение на няколко сезона.

През 2019 г. обаче волейболистката решава да прекрати кариерата си, като въпреки това остава в спорта, като в началото работи като статистик, а впоследствие започва да учи педагогика в Пловдивския университет, а в същото време следва и Балканистика.

Връзката ѝ с волейбола обаче остава силна, тъй като тя започва да помага в тренировките на родния ѝ Бдин Вида. През 2022 г. пък взима участие в един от летните лагерите, организиран от Волейболната академия „Стойчев-Казийски“. Наред с това тя продължава обучението си за треньор, като посещава различни семинари и лагери, като на един от тях се запознава със своята половинка, който също е волейболист и треньор.

2023 г. обаче се оказва повратна за Елизабет, тъй като тя губи своя партньор в автомобилна катастрофа

„За мен това беше един от най-трансформиращите моменти. В катастрофата загинаха три основни фигури за волейболния клуб в Плевен. Оттогава моята мисия беше да помогна на отбора, защото не исках децата в отбора да спират със спорта. В продължение на година пътувах от Видин до Плевен с ясната задача да продължим създаденото от Стефка Великова“, разказа Елизабет.

На следващата година тя се мести да живее в София и започва работа като фитнес треньор и с изненада разбира, че повечето деца, които посещават залите всъщност не харесват спорта. Това кара Георгиева да интегрира игрови упражнения в опит да помогне на децата в търсенето им на любовта към спорта.

„Малкият ми брат беше заложил много повече на ученето, но за сметка на това имаше лоша оценка по ФВС. Когато го разбрах се почувствах все едно не съм част от неговия живот и се запитах: „Как мога да помагам на всички останали деца, но не и на собствения си брат?“, припомни си тя.

Тъкмо това я вдъхновява да създаде инициативата Adventure Sports, която стартира с нейния брат и негови приятели с тренировки в парка, които включват най-различни упражнения и спортове.

Проектът бързо се разраства, а самата Елизабет, водена от любовта си към децата, с които е работила в миналото, решава да организира и летен лагер, в който да ги събере всички на едно място.

„В началото исках просто да събера на едно място децата, които обичам. Въобще не си представях нещо толкова мащабно. В крайна сметка се получи един много успешен лагер, като дори имаше множество запитвания за следващата година“, сподели Георгиева.

С времето работата с децата обаче връща и любовта на Елизабет към играта и през 2025 г. тя взима решението да поднови активната си спортна кариера, като става част от клуба на Дея спорт. След един сезон в Бургас тя се мести в София и в момента играе в тима на Славия.

„След като ми се случиха толкова травмиращи неща, осъзнах, че самият успех не е толкова важен, ако той не допринася за хората. Мечтата ми е да продължа да раста, за да предам своя опит на хората. Намирайки отговорите на различни въпроси, бих искала след това да ги поднеса на децата, за да нямат същите трудности. Може би това е моята мисия“, категорична е Елизабет Георгиева.

Гледайте нейната вдъхновяваща история във видеото!

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