24 часа на велосипед, без сън и без почивка. Това е предизвикателството пред Силвия Кьосева от Несебър. Тя ще прекара цяло денонощие на две колела по улиците на Бургас.

Вече 16 часа Силвия е на две колела. Тя потегли вчера, в събота, в 16:00 ч. от мелницата в Стария град на Несебър.

Силвия Кьосева, хотелиер и организатор на полумаратон Несебър: „Изненадващо добре се чувствам. Това е най-неподходящият момент да се прави такова нещо, защото денят е много къс, съответно нощта е дълга. Най-предизвикателно е да се опазя топла. В момента съм с три клина. Ако изстина в такъв момент, е много трудно стоплянето.“

За мотивацията си да кара колело в продължение на 24 часа Силвия коментира:

Силвия Кьосева, хотелиер и организатор на полумаратон Несебър: „Аз съм правила 24 часа на стадион и исках да направя това нещо на колело, защото в България все още не е правен 24-часов шосеен пробег. И знаете, винаги преди полумаратона в Несебър ние правим нещо, с което да го промотираме и с което да запалим още повече хората. А и тази година имаме рекорден брой участници – 1200 души. Това е и една благодарност към тях, както и възможност да пробваме новото трасе.“

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова