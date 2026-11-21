За 14-а поредна година инициативата „Европейска нощ на театрите" превръща сцените в 12 български града в пространство за срещи с театралното изкуство.

„Нощ на театрите“ е мащабна културна инициатива, която тази година се провежда в 12 града в страната, сред които София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и други. Това е 14-ото издание на инициативата, а в програмата са включени над 80 събития.

В Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ във Варна на сцена „Филиал“ се играе представлението „Карнавал“ на режисьора проф. Атанас Атанасов. „Нощ на театрите“ е инициатива, която дава възможност на хората да се докоснат до сценичното изкуство по един по-различен начин. Тази година тя се провежда под мотото „Крале и шутове“.

В рамките на събитието театри, сцени и културни пространства в цялата страна отварят врати за публиката и предлагат разнообразни прояви – театрални представления, срещи с актьори, изложби, обиколки зад кулисите и възможност за запознаване отблизо с театралния процес. Мащабът на инициативата се потвърждава и от интереса към нея през годините. В рамките на първите 13 издания „Нощ на театрите“ е привлякла над 750 000 зрители. Очакванията са тази година интересът към театралното изкуство и инициативата да продължи да нараства.

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