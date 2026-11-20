Тази вечер в Стара Загора се открива 56-ото издание на Фестивала на оперното и балетното изкуство. Началото бе поставено с премиерата на „Дон Карлос“ от Джузепе Верди на сцената на Старозагорската опера.
Мащабната постановка е под диригентството на Владимир Бошнаков и режисурата на Денис Иванов. Тази година творчеството на Верди е сред основните акценти в програмата. Публиката ще има възможност да види още оперетата „Веселата вдовица“, балета „Лешникотрошачката“ и спектакли на съвременния танц.
Фестивалът включва и специално събитие, посветено на световноизвестната оперна певица Анна Томова-Синтова. Основната програма продължава до 3 декември, а съпътстващите събития ще завършат на 17 декември с коледен гала концерт.
Владимир Бошнаков, директор на Държавна опера Стара Загора: "По традиция, Държавна опера Стара Загора, като домакин, открива фестивала с мащабната продукция на Джузепе Верди, операта „Дон Карлос“. Ще имаме своето представяне и на балетен спектакъл, „Лешникотрошачката“ на Пьотър Илич Чайковски, и ще закрием с „Реквием“-а на Джузепе Верди. Щастливи сме от факта, че има такъв огромен интерес към всички фестивални събития в тези трудни времена, и гледаме смело напред към юбилейното 60-то издание на фестивала през 2027 година."