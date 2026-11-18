Братята кинотворци от Белгия Жан-Пиер и Люк Дарден ще бъдат почетени на 39-ата церемония по връчването на Европейските филмови награди, съобщи „Дедлайн“. На събитието, което ще е в Атина на 16 януари 2027 г., те ще получат наградата за цялостно творчество за приноса им в света на киното като режисьори, сценаристи и продуценти, уточняват от Европейската филмова академия.

Жан-Пиер и Люк Дарден са световнопризнати кинотворци, оставили незаличима следа в историята на европейското кино през последните четири десетилетия. Техните филми изследват какво означава да живееш в общество, белязано от неравенство, миграция и икономически натиск, допълват от Европейската филмова академия.

Двамата са родени в Серен, в индустриалния регион на Лиеж във Валония – край, чийто облик и социални реалности оформят както атмосферата, така и сюжетите в много от техните филми.

Жан-Пиер Дарден следва драматични изкуства в Института за сценични изкуства и аудиовизия в Брюксел, където негов преподавател е френският драматург и режисьор Арман Гати. Чрез Гати братята навлизат в киното и започват да документират живота и преживяванията на хората в своята общност.

Започвайки кариерата си в края на 70-те години, братя Дарден се утвърждават като документалисти чрез своята продуцентска компания „Дерив“ (Dérives), преди да преминат към игралното кино. Те създават първия си пълнометражен игрален филм „Фалш“ (Falsch) през 1987 г. – адаптация по пиеса на Рене Калиски за последния оцелял член на еврейско семейство, избито по време на Холокоста.

През 1987 г. основават своята продуцентска компания „Ле филм дю фльов“ (Les Films du Fleuve). Ранните ѝ филми, сред които „Обещанието“ (1996), дават представа за техния отличителен кинематографичен подход, дълбоко пропит със социална проблематика и автентичност.

Три години по-късно правят своя международен пробив с „Розета“, който им носи първата „Златна палма“ в Кан. В главната роля е покойната вече актриса Емили Дьокен, която играе млада жена, бореща се да си намери работа и да избяга от бедността.

Братя Дарден продължават тясната си връзка с фестивала в Кан и основната му конкурсна програма през цялата си кариера. Те печелят втората си „Златна палма“ през 2005 г. с „Детето“ с Жереми Рение в ролята на млад баща, който взема съкрушително решение относно новородения си син. През 2008 г. получават наградата за най-добър сценарий за „Мълчанието на Лорна“, а „Момчето с колелото“ печели Голямата награда (Grand Prix) през 2011 г.

През 2019 г. Дарден получават наградата за най-добър режисьор в Кан за „Младият Ахмед“, а драмата „Тори и Локита“ – история за двама млади мигранти от Африка, пристигнали сами в Белгия – е отличена със специалната награда по повод 75-годишнината на фестивала през 2022 г.

Те се завръщат на фестивала през 2025 г. с филма „Млади майки“, който печели наградата за най-добър сценарий и наградата на Екуменическото жури.

Братята имат и дългогодишни отношения с Европейската филмова академия. През 1997 г. „Джиджи, Моника... и Бианка“ печели Европейската филмова награда за най-добър документален филм, „Момчето с колелото“ получава отличието за европейски сценарист, а Марион Котияр печели Европейската филмова награда за най-добра актриса за изпълнението си в техния филм от 2015 г. „Два дни, една нощ“.