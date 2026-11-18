Любопитни истории от Музея на Министерството на вътрешните работи ще ви разкажем в следващите минути. Мястото пази спомени, документи и предмети, които са свидетелства за исторически събития, престъпления и герои, отдали живота си за сигурността на други.

Годината е 1956. Студената война е в разгара си. Американците имат нужда да знаят какво се случва зад Желязната завеса, нужда от техника. Така се появяват разузнавателните балони, оборудвани с камери.

Пепа Видаркинска, началник на сектор "Музей", дирекция "Информация и архив", МВР: "На шега наричаме тази разузнавателна техника „дядото на дрона“. Идеята е балоните да могат да престоят в продължение на 8–10 дни на височина над 18 хиляди километра и да могат да изминат от 8 до 16 хиляди километра на Изток, като трябва да се пускат от територията на Европа."

Зад необичайната за тогава техника стои секретната разузнавателна програма „Дженетрикс“. Балоните трябвало да прелитат хиляди километри, да облитат територията на бившия Съветски съюз и да събират информация.

Пепа Видаркинска, началник на сектор "Музей", дирекция "Информация и архив", МВР: "Той действително е един въздушен балон с диаметър 30 метра, с дължина около 60 метра, тоест това е наистина с големината на 20-етажна сграда. И този балон носи една гондола, ето такава, в която е разположена дуплексна камера, която е нагласена да прави снимки на всеки 12 минути, може да направи около 500 кадъра. При нас в инвентарните книги е записано, че този разузнавателен дрон е намерен в София.

Друг много интересен експонат в нашата постоянна експозиция е немският фотоапарат „Гьорлиц“, с който българската полиция преди 9 септември 1944 година прави снимки за служебни документи."

Освен служебните документи на полицията, с фотоапарата са снимани и криминалнопроявени лица. В музея ще научим за българина Тодор Кривналиев - един от най-големите фалшификатори на пари в света между двете световни войни.

Пепа Видаркинска, началник на сектор "Музей", дирекция "Информация и архив", МВР: "Много млад заминава за Америка. Там забелязва, че американските долари, без значение от номинала им, са с еднакъв формат и решава, че може да избелва оригиналните долари и върху тях да печата по-висок фалшив номинал."

Заловен, в един момент той лежи известно време в американски затвор, а по-късно е екстрадиран и пристига в България, където започва да прави фалшиви 20-доларови банкноти.

Пепа Видаркинска, началник на сектор "Музей", дирекция "Информация и архив", МВР: "Ние тук сме демонстрирали такава, както и машината, с която изработва тези долари. Има и рецептата, в която е показал какви химически елементи смесва, в какви пропорции, така че да наподоби оригиналното мастило. И започва печатането и разпространението на фалшиви долари в България. Девети септември го заварва в затвора, но покрай пускането на политическите затворници, част от криминалните затворници също са пуснати на свобода. И тъй като новата власт знае за неговите умения, привличат го на работа в Монетния двор. Да, представете си. И по този начин той пък има вече достъп и до технологии, с които могат да се печатат фалшиви съкровищни бонове. Тук сме показали и два такива, създадени от него."

В музея наМВР е представена историята на украинеца Юрий Захарчук. Той става известен у нас с дейността като пожарникар.

Пепа Видаркинска, началник на сектор "Музей", дирекция "Информация и архив", МВР: "Той самият участва в организирането на противопожарната служба и лично участва в гасенето на пожари. Това е един човек, който изключително лично приема своята работа. До смъртта си през септември 1944 година той се превръща в еталон на служител."

Постоянната експозиция на Музея на Министерството на вътрешните работи разказва историята на министерството в тези 147 години, откакто институцията съществува.