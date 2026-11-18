Пълна забрана за реклама на хазартни игри в медии, интернет и по билбордове, на организаторите на хазартни игри и на техните отличителни знаци. Това предвиждат три законопроекта на правителството и на опозицията, приети от парламента на първо четене. Забранява се и разплащането в брой между фирми от строителния бранш, в текст, вкаран в Закона за хазарта през преходните и заключителни разпоредби.

На първо четене пълна забрана за реклама на хазартни игри в медии, интернет и по билбордове, на организаторите на хазартни игри и на техните отличителни знаци.

С пълно мнозинство Народното събрание прие на първо четене трите законопроекта, забраняващи хазартната реклама. Разликата между този на МС и на ПП и ДБ е, че опозицията настоява забраната да бъде и върху спортния сектор. Напрежение имаше при обсъждане на текстове, които забраняват кешовите разплащания между строителни фирми, вкарани в преходните и заключителни разпоредби в Закона за хазарта. От опозицията се обявиха против. Против се обяви и Камарата на строителите. Това заяви нейният председател Любомир Качамаков във финансовия и икономически подкаст "Бизнес.БГ" на БНТ.



Въпреки че въвежда пълна забрана за реклама на хазарта, законопроектът на правителството предвиждат изключения, според които имената на хазартни фирми може да са изписани по стадиони и спортни съоръжения, както и върху екипите на спортисти.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "За мен колкото повече се забранява не просто рекламата, а изцяло хазартът, лично аз съм екстремно настроен натам. Тоест личното ми мнение е, че всяка забрана, включително изцяло на хазарта, е полезна."

ПП и ДБ предложиха пълна забрана за рекламата на хазарта в техните законпроекти.

Венко Сабрутев, ПП: "Това е истинска пандемия. Истината е, че се намираме днес тук да разглеждаме закон за хазарта, защото хазартните оператори прекалиха със своята реклама. Върху фасадите, витрините, оградите, покривите и вътрешните части на сгради, съоръжения и прилежащите им площи."

Божидар Божанов, ДБ: "Ясно е на всички български граждани, че хазартът е епидемия, че хазартът е тумор. И затова първата наложителна и закъсняла стъпка е да забраним изцяло рекламата на хазарта. Дали това ще бъде продуктово позициониране, дали ще бъде някаква външна реклама извън правилата, дали ще бъде онлайн реклама — всичко това трябва и може да бъде ограничено."

Консенсусът между партиите изчезна при обсъждане на предложението в преходните и заключителни разпоредби на същия закон: за забрана на кешовите разплащания между фирмите от строителния бранш.

Десислава Танева, ГЕРБ: "Няма как, който и да е особено малък оператор или търговски обект с такива строителни материали да знае този, който купува и купува примерно от магазинчето 2 торби цимент, дали е строителна фирма или ако тя има и други дейности, за коя точно от различните си дейности ще ползва тази покупка." Калоян Иванов, ПП: "Каква е връзката между регулирането на хазартната дейност и строителния бизнес, целия сектор? И защо подобна промяна се засяга в икономическия, в цял един икономически сектор? А се предлага в Закона за хазарта. Благодаря ви."

Димо Дренчев, "Възраждане": "Ще отхвърлим някои от мерките, включително и това нещо, което е за забрана за плащания в брой в строителството, което като минимум не му е тук мястото, а може би изобщо не трябва и да бъде прилагано." Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Тъй като имаше и някои интерпретации на разпоредбата, че всъщност строителната фирма няма да може да си закупи пирони или четка, или боя. Значи всъщност магазинът не е строителна фирма. Коментираме само за договори между строителни фирми и то в условията, когато са изпълнител, подизпълнител."

От Камарата на строителите също се обявиха против.

Любомир Качамаков, председател на Камерата на строителите: "Считаме, че не е правилно един сектор, като сектор строителство да налага пълна забрана единствено и само за него."

Промените все пак бяха приети на първо четене.



