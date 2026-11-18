Комисията за защита на потребителите завежда четири представителни иска срещу търговци заради неравноправни клаузи в договорите им. Ответници са банка, предлагаща студентски кредити, компания за автомобили под наем, туроператор и дружество, управляващо комплекс с апартаменти за туристически цели.

Решението е взето на заседание на Комисията на 17 ноември. Исковете са за установени неравноправни клаузи в общите условия на дружествата, които според КЗП поставят потребителите в по-неизгодно положение.

При банката става въпрос за общите условия по договори за студентски и докторантски кредити с държавна финансова подкрепа. Въпреки препоръките на Комисията банката не е отстранила спорните клаузи и КЗП ще поиска от съда да ги обяви за нищожни.

При компанията за коли под наем са установени клаузи, които според Комисията ощетяват клиентите. До завеждането на иск се стига след множество потребителски жалби и неизпълнени препоръки за промяна на общите условия.

Искът срещу туроператора е заради условия, с които дружеството се освобождава от отговорност при промени в полетните разписания, без да определя кои промени смята за несъществени. КЗП е установила и спорни клаузи относно сроковете, прехвърлянето на договори, форсмажорните обстоятелства, смяната на хотели и дължимите неустойки.

Четвъртият иск е свързан с управлението на общите части в комплекси с туристическо предназначение. Според КЗП в договорите са предвидени клаузи, които позволяват на търговеца едностранно да въвежда задължителни правила, да ограничава достъпа на собствениците до общите части заради забавени плащания и да начислява допълнителни такси. Оспорени са и условия за високи неустойки при прехвърляне на собствеността, както и възможността търговецът да прехвърля вземанията си на трети лица без уведомяване на потребителя.

От КЗП подчертават, че представителните искове защитават колективните интереси на потребителите и не изискват засегнатите лица да участват лично в съдебните производства.

От началото на 2025 г. досега Комисията е завела 32 представителни иска. По част от тях има решения в полза на КЗП и потребителите, а останалите са в съдебна фаза.