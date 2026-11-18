Държавният глава и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои с Почетния знак на президента офицери от Сухопътните войски на България на официална церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2. Церемонията е в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември, когато се отбелязват 141 години от победата на българската пехота при Сливница.

Отличени с почетния знак бяха ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев за значимия им принос за развитието на Сухопътните войски, издигането на техния престиж и проявен висок професионализъм в защита на независимостта на България в мирно време.

"Като най-стари и най-многочислен вид въоръжени сили, сухопътните войски са гръбнакът на отбранителната способност на българската армия и са доказали, че ценности като дълг, чест, родолюбие са водещи в изпълнението на воинския дълг", каза президентът Йотова.

Снимки: БТА