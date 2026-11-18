В следобедните часове ще духа силен южен вятър. Предупреждение за опасни пориви е обявено в Северозападна и Югоизточна България, а в областите Враца, Монтана и Видин – и за значителни количества дъжд.

Облачно ще бъде в цялата страна, но ще вали главно в северозападната половина, в отделни райони с гръмотевична дейност. Ще се задържи топло за сезона с максимални температури между 14° и 19°, в София – около 16°.

През нощта, валежи на места придружени от гръмотевици, ще има главно в Северна България и планините. Минималните температури ще са между 7° и 13°, в София – около 9°. Облачността ще е променлива, по-значителна в следобедните часове, когато в Западна България ще превали. Ще духа силен южен вятър, повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 19°. Предупреждение за опасно силни пориви е в сила в северните райони от страната и в местата на север от планините.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито с умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15° до 18°.

Облачно и ветровито ще бъде и в планините. Ще духа силен, а на места и бурен вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове – от северозапад. След обяд в масивите от Западна България ще превали.

В петък ще се задържи ветровито. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 15° и 20°. Ветровито ще бъде и през почивните дни. Ще има и превалявания, но без съществени валежи. Температурите ще се понижават, но ще останат по-високи от обичайните.

В понеделник ще бъде предимно облачно и с валежи от дъжд. Вятърът от северозапад ще се усили и температурите ще продължат да се понижават.