Успешно прекъснахме най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българската администрация, обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг в Министерския съвет.

Става въпрос за незаконно изтеглени минимум 130 гигабайта държавни документи или над 62 милиона страници документи, уточни министърът. Към настоящия момент не са установени доказателства, че са засегнати лични данни на български граждани, увери Василев. Той е назначил проверка и на базата на резултатите от нея е изпратил сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези пет години.

През август информирахме обществото, че е установен неоторизиран достъп до определени административни мрежи и че тече мащабно техническо разследване, каза министърът. Той заяви, че разследването е потвърдило това, което първоначалните данни са показвали, а именно, че става дума за дългогодишна активност. В продължение на пет години атакуващите са имали скрит достъп до мрежите на държавната администрация, каза министърът. Той подчерта, че това е най-продължителният и известен случай на кибершпионаж срещу български институции.

Открити са множество хакерски групи, които са били в българските системи, започвайки от 2021 г., но има случаи на нерегламентиран достъп и през 2022 г. Целта им е била да извличат информация за обмена на документи и информация вътре в самата държава, информира министърът. Той обясни, че става въпрос за международни хакерски групи, които са следели какво прави българската държава. Относно какво са правили с тази информация министърът каза, че може да спекулира, но българските експерти заедно с всички служби и международните партньори в ЕС и НАТО са работили за тяхното идентифициране, ограничаване и премахването на всички зловредни софтуери, инсталирани на системите. Василев не конкретизира от кои държави са тези международни хакерски групи. Те са събирали чувствителна информация, свързана с работата на българската държава. Обект на хакерските атаки са били държавни системи на обмен на държавни документи, информира министърът.

Той каза, че тази активност е оставала незабелязана години наред за много министри и много правителства, защото досегашните средства на защита не работеха като единна интегрирана система. Достъпът е открит благодарение на внедряването на новата национална система за киберсигурност, която за първи път дава единна картина на случващото се в държавните мрежи, информира Василев. В създадената междуведомствена работна група са участвали министерството на иновациите, министерствата на вътрешните работи, на отбраната, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", служба "Военно разузнаване", Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" и Националният екип за реагиране при инциденти с компютърна сигурност. Работата е подкрепена от "Информационно обслужване" ЕАД, от представители на частния сектор, международни партньори, сред които Агенцията на ЕС за киберсигурност, информира Иван Василев. Той увери, че е прекъсната връзката на атакуващите с тяхната инфраструктура и окончателно са премахнати от държавните системи.

Иван Василев каза още, че се работи по отстраняване на установените слабости в защитата и се въвежда по-строг контрол на достъп, разширява се националната система за киберсигурност към 28-те общини и областни администрации, въвежда се многофакторна идентификация и контрол върху администраторските акаунти, както и се разработва и въвежда национална методика и методология за оценка на зрелостта на киберсигурността в държавата. Работи се и по финализиране на националната стратегия за киберсигурност, която трябваше да е приета преди години, но все още не е, съобщи министър Василев.

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