Президентът на БФ Баскетбол Константин Папазов лично посрещна на Летище „Васил Левски“ женския национален отбор на България, който снощи записа важна победа над Чехия в борбата за място на Евробаскет 2027. Папазов похвали състезателките и заяви, че заслугата за техните успехи е изцяло на селекционера Таня Гатева.

„Това е един прекрасен отбор, който има изключителна химия. Първо да кажа, че аз съм само от 45 дни и нямам никаква заслуга за успехите на този отбор. Този отбор е изграждан години наред от Таня Гатева. Още от... сега да не бъркам някъде, 21-а или 22-а година е...Когато станаха за 20-годишни шампионки в Черна гора в „Б“ дивизия. Федерацията положи огромни усилия“, каза пред БНТ Папазов.

Той похвали и натурализирани състезателки в националния отбор - Кайла Хилсман и Стефани Костович.

„Живеем във времена, в които трудно може да се справим без натурализирани състезатели. Огромни благодарности и към двете, които в тези три мача положиха много усилия. Вчера го казах и за Коди Милър-Макентайър. Ясно, за тях има мотивация. Когато са подписвали този ангажимент към българския баскетбол, водещо е било, че ще им помогне. Едва ли България ми е била на сърцето. Но е факт, че се отнасят изключително професионално. Кайла дойде от Китай, което е много тежко за един състезател да пътуваш 11 часа, три дена да ти стане главата на таратор и да се върнеш. Всичко това се отдава на изключително добрата атмосфера, в която работим“, добави Папазов.

Президентът на родната баскет централа каза също, че ги боли, че залата в София все още не е разпродадена за мача на мъжкия национален отбор с Дания на 26 ноември. В срещата участие ще вземат звездите на Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макентайър, които ще пътуват за София часове след двубой с клубния им отбор.

„Ние не оценяваме това, което притежаваме. Трябва ли да правим шумна кампания, при положение, че идва най-добрият баскетболист в Европа да играе за България по-малко от 20 часа, след като е играл за Олимпиакос. Колко човека могат да направят такова нещо? И когато Везенков идва с Милър-Макентайър да играят за България, а залата не е продадена, ме боли“, добави Папазов.

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