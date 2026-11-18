Почистването на улиците през есента е истинско предизвикателство. Купищата шума и мокрите настилки често превръщат задачата в почти невъзможна. В Благоевград опадалите листа вече не се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък, а се събират в биоразградими чували, които впоследствие се рециклират.

Колко тона годишно се преработват по този начин и за какво се използва компостът?

Работният ден на Валентина започва в 7.00 часа сутринта. Независимо от метеорологичните условия тя и нейните колеги се грижат улиците на Благоевград да бъдат чисти и приветливи.

Валентина Емилова, служител на отдел „Чистота“: „Събираме битовия отпадък и шумата. Хората невинаги могат да бъдат благодарни, но ние си вършим работата. В зелените чували събираме само шумата, а в черните – битовия отпадък.“

През есента поддържането на чистотата по улиците на града е особено трудно, показва опитът на хората на терен.

Валентина Емилова, служител на отдел „Чистота“: „По принцип шумата… Когато има повече дъжд, е много тежко…“

Васил Бачев, началник на отдел „Чистота“ към община Благоевград: „Листата залепват по тротоарите и става доста тежко. В момента на терен имаме 72 души, които се занимават с ръчното събиране на шумата по тротоарите и алеите. Само ще ви дам едно сравнение – в Благоевград има 70 000 жители, а ние имаме 70 души на терен. На всеки хиляда жители се пада по един наш работник, който трябва да почиства както отпадъците, така и шумата.“

Събраните листа и шума вече се поставят в специални чували, предназначени за директно рециклиране. Те са произведени от картофено нишесте и се разграждат директно в компоста.