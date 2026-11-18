Над 271 хиляди ТЕЛК решения са издадени миналата година в страната, което е с 11% повече спрямо 2024 г. Разходите за подкрепа на хората с увреждания са достигнали 3,8 милиарда евро годишно. Заради съмнения за злоупотреби правителството ще промени ТЕЛК системата. Кърджали, Русе и Пазарджик са сред градовете с най-много отпуснати инвалидни пенсии.

Според доклада на Фискалния съвет над 9000 ТЕЛК решения са издадени за година само в Кърджали. Местните хора разказват без притеснение пред камерата на БНТ за сериозен печеливш бизнес с фалшиви медицински документи. Говорят за посреднически бюра и тарифи между две и пет хиляди евро за инвалидна пенсия.

„От Турция идва тука да взима инвалидна пенсия. На доктора рушвет дава под масата.“ „Често е. Аз най-малко познавам 20 човека с рушвети са инвалиди.“

За много от хората в Кърджали не е тайна, че ТЕЛК системата е превърната в доходоносен бизнес за източване на средства от държавата. Посредници уреждат фалшивите медицински експертизи, а цената зависи от това дали услугата е експресна.

„Ако е с евро, чакаш малко, със злато – един месец и си готов.“

БНТ: Колко се иска за една инвалидна пенсия?

„Някъде два метра синджир. В евро – от две хиляди почва нагоре.“

Сред хората, за които местните твърдят, че се възползват от нелегалната практика, има и изселници от Турция. Това потвърждава кореспондентът на турската агенция ИХА Нахит Догу.

Нахит Догу, журналист – агенция ИХА: „Масово има бюра и в Бурса, и в Кърджали, които съдействат на нашите изселници срещу заплащане да придобиват социални права в България. Те уреждат и своите деца с българско поданство, много от които поради безработицата в Турция си уреждат и български инвалидни пенсии.“

В Кърджали се изви километрична опашка от изселници от Турция, дошли да сменят личните си документи. Там вече има един осъден лекар за издаване на фалшиви медицински документи.

В Русе ТЕЛК решенията също са се увеличили. Има обаче разкрити две нови експертни комисии. Лекарите правят важно уточнение: ТЕЛК не поставя диагнозите, а се произнася на базата на заключенията, направени от други здравни специалисти. Често засичат и нередности.

д-р Лиляна Тончева, председател на Втори състав на ТЕЛК – Русе: „Ние нямаме начин да бъдем следователи. Но да, случва се понякога да виждаме разминаване между приложените изследвания, описаното състояние или внезапно да изчезне някоя болест, или внезапно да се появи някоя болест с кратка давност.“

При съмнения за фалшива диагноза задължително търсят второ лекарско мнение и отхвърлят всякаква възможност за корупционни практики в самите комисии.

Д-р Лиляна Тончева, председател на Втори състав на ТЕЛК – Русе: „Всеки, който преглежда пациент, отразява състоянието му в медицински документи. Там трябва да има обучение на медицинските кадри и контрол. Защото много се говори за контрол на ТЕЛК, но ТЕЛК сега работи по документи, изготвени от други медицински специалисти.“

От началото на годината две от лекарските комисии в Русе са издали над 3400 ТЕЛК решения.