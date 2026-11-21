Една от големите надежди на българския сноуборд Малена Замфирова може да се завърне към състезателната дейност през февруари за световното първенство за юноши. Оптимистичната прогноза направи нейният баща Анатолий Замфиров в интервю за Българската национална телевизия.

По думите му възстановяването на младата състезателка протича според предварителния план, но най-важният приоритет остава пълното ѝ възстановяване, преди отново да се включи в надпреварите.

Анатолий Замфиров подчерта, че въпреки положителните сигнали не бива да се поемат излишни рискове и да се прибързва със завръщането на Малена в състезателна среда.

Той изрази оптимизъм и по отношение на психологическото състояние на дъщеря си, като обясни, че до момента не е забелязал признаци за затруднения в тази посока.

"Не дава Малена досега някакви индикации, че имаме ментални проблеми с нея“, заяви Замфиров пред БНТ.

Освен за възстановяването на младата сноубордистка, Анатоли Замфиров говори и за част от проблемите, пред които са изправени зимните спортове в България.

Той засегна трудностите, свързани с условията за подготовка на състезателите у нас, и отправи критика към ограниченията, налагани от концесионерите на ски зоните.

"Това е абсолютно невъзможно в България и никой концесионер не ни го разрешава“, коментира Замфиров.

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