Бащата на младата сноубордистка разкри пред БНТ, че възстановяването ѝ върви по план, но подчерта, че няма да се прибързва със завръщането ѝ към състезанията
Една от големите надежди на българския сноуборд Малена Замфирова може да се завърне към състезателната дейност през февруари за световното първенство за юноши. Оптимистичната прогноза направи нейният баща Анатолий Замфиров в интервю за Българската национална телевизия.
По думите му възстановяването на младата състезателка протича според предварителния план, но най-важният приоритет остава пълното ѝ възстановяване, преди отново да се включи в надпреварите.
Анатолий Замфиров подчерта, че въпреки положителните сигнали не бива да се поемат излишни рискове и да се прибързва със завръщането на Малена в състезателна среда.
Той изрази оптимизъм и по отношение на психологическото състояние на дъщеря си, като обясни, че до момента не е забелязал признаци за затруднения в тази посока.
"Не дава Малена досега някакви индикации, че имаме ментални проблеми с нея“, заяви Замфиров пред БНТ.
Освен за възстановяването на младата сноубордистка, Анатоли Замфиров говори и за част от проблемите, пред които са изправени зимните спортове в България.
Той засегна трудностите, свързани с условията за подготовка на състезателите у нас, и отправи критика към ограниченията, налагани от концесионерите на ски зоните.
"Това е абсолютно невъзможно в България и никой концесионер не ни го разрешава“, коментира Замфиров.
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