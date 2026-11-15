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Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви

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Алпийски ски
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Българският скиор завърши с общо време от двата манша от 1:49.55 минути.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
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Българският скиор Алберт Попов се класира на десето място в слалома в Леви от Световната купа по ски алпийски дисциплини.

Попов завърши с общо време от двата манша от 1:49.55 минути. Той бе 18-и след първия манш, но във втория даде пето време, което го придвижи чувствително по-напред в класирането. Особено добре българинът се справи в най-стръмната част на пистата, в която записа и най-доброто преминаване сред всички скиори във втория манш.

Победител за втора поредна година във финландския курорт е бразилецът Лукас Пинейро Бротен. Той бе лидер след първия манш и макар да допусна някои неточности във втория, успя да запази преднината си. Бротен приключи с резултат от 1:48.04 минути.

Втори на 0.56 секунди е французинът Клеман Ноел, а топ 3 се допълни от швейцареца Лоик Меяр на 0.73 секунди изоставане.

В топ 5 влязоха още шведът Фабиан Акс Шварц и италианецът Алекс Винатцер, който даде най-доброто време във втория манш от 54.42 секунди.

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#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2026/27 #Алберт Попов

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