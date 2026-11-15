Треньорите, които стоят зад успехите на Владимир Зографски

Победа в лятната верига Гран При, девето място на световно първенство, 10-а позиция на олимпийски игри, първи подиум за Световна куоа - това са само част от постиженията на Владимир Зографски през последните сезони. Огромна заслуга за това имат двама полски треньори - Гжегож Собчик и Анджей Запоточни. Но и тримата признават, че в началото е било трудно.

"Започнахме да разговаряме на английски, въпреки че аз разбирах и полски по това време. Просто се притеснявах да говоря, пред себе си имах някаква бариера", сподели Зографски.

"Започнахме да му обясняваме на английски. Но той всъщност правеше нещата, които си обсъждахме с Гжегож още преди да сме му казали. Така че ние двамата изглеждахме така..... "явно разбира", допълни Запоточни.

"Той разбираше всичко, но просто не искаше да говори. С времето той се премести в Полша и започна да живее в Закопане. С времето започна да говори и на полски, така че мога да кажа, че в момента определено комуникацията ни е по-добра в сравнение с началото", сподели и Собчик.

Веднъж преодоляна тази бариера, отношенията помежду им стават все по-близки, а работата по-лесна

схр. Владимир Зографски

"Допреди това, когато връзката е строго конктерно между треньор и състезател, по-трудно се работи. Трябва да сме 24/7 заедно. При нас, когато започне зимата, 32 старта сме нонстоп заедно. За мен това е нещо много позитивно", каза още ски скачачът.

"За треньорът тази ситуация е малко трудна. Когато сте заедно на шанца или в залата за подготовката отношенията трябва да са строго професионални. Там ти трябва да си човекът, който дава импулс на състезателя да работи. В същото време обаче моята съпруга и тази на Влади са приятелки. Случвало се е да ми се обадят, за да ме поканят на вечеря и в този момент аз трябва да се променя. Тогава аз вече не съм треньор, а приятел. На следващата сутрин в 9.00 обаче отново ставам треньор", отбеляза Собчик.

А с напредване на времето целите също стават по-големи. И така след дълго чакане най-накрая дойде заветният миг и първият в историята на България подиум за Световната купа. Но амбициите не приключват дотук, защото следващият сезон чука на вратата

схр. Владимир Зографски

"Реално погледнато до първия старт на сняг няма как да знаем къде сме. Трябва да седим търпеливо и да чакаме. Те са свикнали да печелят още от периода си в Полша", коментира българинът.

"Аз съм такъв човек, че когато един сезон е свършил, за мен това вече е минало. Когато Влади се качи на подиума му казах. Поздравления, наслади се на тези 5-10 минути. Когато обаче се прибере в хотела, трябва да изчистиш главата си, защото се задава следващо изпитание", заяви Собчик.

А за да отговориш на конкуренцията, се нуждаеш и от необходимата екипировка.

"Аз шия гащеризоните. А те понякога представляват 50% от резултата или дори повече. Нашият спорт е като Формула 1. При гащеризоните се проверява абсолютно всичко - аеродинамика, въздушна скорост, позиция на засилката. Всичко това има значение. Големият проблем си остава времето за тестване, защото дори за един състезател, могат да се направят хиляди кройки", добави Запоточни.

Но в крайна сметка всичко се решава на шанцата - там, където Владимир Зографски все още не е казал последната си дума.

схр. Гжегож "Трудно е да кажа къде е лимита на Влади. Трябва да попитате него, но със сигурност той още разполага с потенциал да скача много добре и да върви напред. Надявам се, че той също има това желание, защото и за мен това би било чудесно. Той наистина притежава страхотен талант. Ние винаги сме знаели това, а вече го знае и целия свят", уверен е Собчик в уменията на българина.

"Преди най-големият проблем беше, че Влади не подхождаше към тренировките и състезанията по един и същи начин. На тренировки той работеше добре, но на състезания като че ли искаше да е още по-добре. Това не беше правилно. Ние продължаваме да искаме да се борим срещу най-добрите в света. Работим за тази цел. Ние сме готови, Влади също, а и той се намира на едно много добро ниво", сподели Запоточни.

"Адреналинът е като наркотик. Винаги искаш повече и повече, това е едно от нещата, които ме карат да продължавам напред. Също така знам, че не съм на 100% показал това, което мога да покажа", завърши Зогравски.

Вижте интервюто във видеото.