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Сами Лий: ЦСКА е моят любим български отбор

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Спорт
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България е прекрасна футболна нация, сподели една от легендите на Ливърпул в специално интервю за БНТ в предаването "Арена спорт".

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Сами Лий не скри своето задоволство, че се намира в София, където се срещна с фенове на Ливърпул. Една от легендите на мърсисайдци смята, че България е прекрасна футболна нация, но тя трябва да се развива, защото нещата са се променили.

В специално интервю пред БНТ Лий посочи, че ЦСКА е неговият любим български отбор, връщайки се към мачовете с „армейците“ в началото на 80-те години.

Чувствам се прекрасно в България, защото виждам колко голяма е ливърпулската общност по света. Да видя толкова фенове в София е нещо невероятно. Винаги съм казвал, че е лесно да живееш в града и да подкрепяш отбора, но по-трудно да си далеч, както тези хора тук. Това вече е друго ниво. Харесва ми тази страст и желание. Идвал съм в София два пъти като играч, знам, че хората обичат много Ливърпул и хората като цяло. Беше лесно решение, ще се върна отново със сигурност.“

Петкратният шампион на Висшата лига и двукратен носител на Купата на европейските шампиони с мърсисайдци сподели какво знае за българския футбол.

„Преди бяхте много сплотен колектив със страхотна работна етика и голяма дисциплина. Българските играчи винаги бяха добре сложени физически. Винаги беше трудно да се играе срещу вас, сега разбирам, че нещата са се променили. Мога да ви кажа да развивате младите хора, те са бъдещето. Образовайте ги, тренирайте ги, не ги оставяйте да правят каквото решат, а ги възпитавайте и им покажете кое е добро, както и кое не е. България е прекрасна футболна нация, винаги сте били такава.“

На въпрос, свързан с това дали има любим български отбор, той отговори така:

Бих казал, че това е ЦСКА. Не ме разбирайте погрешно, сега някой ще ми се смее и ще каже защо точно този отбор. Играхме с ЦСКА през 80-те, това бе много силен отбор. Да, това беше преди 45 години, но си го спомням добре. Нещата и в ЦСКА са се променили, мога само да кажа на хората от клуба да не спират да работят и да се развиват, за да върнат отново онези дни.“

„Ливърпул за мен е всичко. Да съм тук сред вас, това е заради Ливърпул. Заради Ливърпул си говоря с тези хора тук. Духът беше най-важното, когато играх под ръководството на Боб Пейсли и Бил Шенкли. Беше изграден от тях двамата и Джо Фейгън. Те искаха да сме колектив. Ние спечелихме милиони сърца, защото бяхме колектив. Имахме звезди, но печелехме като отбор и празнувахме като такъв. Всичко беше в колектива.“

Повече от интервюто с Сами Лий гледайте във видеото!

#Сами Лий

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