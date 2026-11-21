Руски товарен кораб се запали край бреговете на Финландия след атака с дронове. Екипажът е евакуиран. Към момента няма опасност за морския трафик, увериха финландските власти. Междувременно остри реплики към Москва и Путин дойдоха от Киев, където на посещение пристигна британският министър на отбраната.

Руски товарен кораб се запали край бреговете на Финландия след атака с дронове. Плавателният съд, пътуващ към Калининград, се е отклонил към финландски териториални води. Екипажът е евакуиран. Към момента няма опасност за морския трафик, увериха финландските власти. Междувременно остри реплики към Москва и Путин дойдоха от Киев, където на посещение пристигна британският министър на отбраната. Тристранната среща на върха между лидерите на Китай, Русия и САЩ е била много неуспешна за Владимир Путин, заяви украинският президент Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Това не беше Ялта. Второ, искаше ли Путин нова Ялта? Да. В смисъл на разделяне на света и промяна на границите. Китай не се остави да бъде въвлечен. Що се отнася до Съединените щати, не знам какво се е случило по време на двустранните им преговори с Русия, но Украйна не е била обсъждана. Публично не беше споменато нищо. Така че опитът да се прекроят границите на света се провали.“

На фона на поредната смъртоносна руска атака в родния му град Кривой рог, Зеленски оправда украинските удари по Кримския мост.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Путин атакува украински мостове 109 пъти. Не една, не две, 109 атаки с ракети и дронове. Не броят на ракетите, броят на нападенията е важен. Затова отговорът ни е напълно заслужен.“

Също като Зеленски по време посещение в Киев британският министър на отбраната Уес Стрийтинг повтори определението убиец за руския лидер.

Уес Стрийтинг, министър на отбраната на САЩ: „Няма никакъв смисъл Путин да се появява на международни срещи на върха, да минава по червения килим и да говори за мир, а през следващите дни да ставаме свидетели на бомбардировки, насочени предимно срещу гражданска инфраструктура. В Европа знаем точно с какъв човек имаме работа в лицето на Путин. Както съм казвал и преди, той е хладнокръвен убиец.“

Стрийтинг определи като възмутителна провокация навлизането на две руски ракети и реактивен дрон на територията на Полша и призова съюзниците да засилят подкрепата за Киев. Темата коментира във Варшава генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Не мога да гарантирам, че това няма да се случи отново. Но мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша.“

Войната се разпростира до нашата територия, заяви финландският министър-председател Петери Орпо след удар с дрон по руски товарен кораб във Финския залив. Хелзинки разследва и евентуално навлизане на руски хеликоптер в своето въздушно пространство, вероятно свързано с операция заради кораба. А Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Дания и осъди категорично опита за убийство в Копенхаген на американско-украинския рапър Киевстоунър, организиран от руските разузнавателни служби. Руското посолство заяви, че няма доказателства за обвиненията.