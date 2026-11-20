Три ключови моста и няколко жп гари бяха ударени в Киев при поредната руска атака с балистични ракети.



Мостовете на река Днепър са затворени. В столицата са загинали 6 души, други двама в Лвов. Ранените са най-малко 30. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че това е една от най-мащабните руски атаки в страната до този момент.

110 ракети и 400 дрона са удряли в интервали от 20 до 30 минути, а сирените не са спрели да вият цяла нощ. В няколко региона е ударена критична енергийна инфраструктура. Ударите са отговорът на Кремъл на украинските нападения над Кримския мост от тази седмица, които частично разрушиха ключовото съоръжение.