Русия е планирала саботажна атака на границата между Полша и руския ексклав Калининград, целяща да причини множество жертви и вината да бъде хвърлена върху Украйна, но полските служби са осуетили заговора. Това съобщава полският ежедневник „Жечпосполита“ (Rzeczpospolita), като се позовава на неназовани източници.

Според изданието полските служби, съвместно с армията, са провалили операцията, която е трябвало да се проведе на границата между октомври и ноември. Планът е включвал евентуално пресичане на руско-полската граница, съчетано със симулирано нападение срещу обект на руска територия.

„Разполагахме с информация за конкретните места, където е трябвало да бъде извършена атаката. Руснаците са залагали на голям брой жертви“, заявява един от източниците пред вестника, като отказва да назове локациите.

Друг източник посочва, че Москва се е надявала нападението да принуди Варшава да прекрати подкрепата си за Киев.

Предупрежденията са постъпили от партньорски служби, а анализаторите в полското разузнаване също са сигнализирали за риска от подобна провокация, отбелязва „Жечпосполита“. Тревогата сред ръководителите на полските служби за сигурност се е засилила, след като на руската страна на границата са били засечени руски офицери, координиращи диверсионни операции – дейност, която обикновено се ръководи от руското военно разузнаване (ГРУ).

По-рано беше съобщено, че в началото на ноември полските власти са провели специална операция по границата след сигнал от Службата за военно разузнаване за възможна подготовка на саботажи. Тогава беше сформирана съвместна оперативна група от полицията, армията, граничната охрана и специалните служби, а освен това постъпиха данни за възможни опити на въоръжени групи да преминат границата.

На заседание на кабинета премиерът Доналд Туск заяви, че през нощта на границата са били засечени „притеснителни движения“.

„Малко след полунощ получих информация от Граничната охрана, че на полско-руската граница са забелязани притеснителни придвижвания на лица с фенери. Много бързо изпратихме съответните сили и средства“, каза Туск. Той добави, че провокацията е била предотвратена – „ако намеренията са били такива, тъй като няма да можем да потвърдим това напълно“.

По данни на „Жечпосполита“ Русия е планирала подобни операции и в Литва и Латвия. Изданието допълва, че сходна активност на ГРУ в Естония е накарала Талин да вземе решение да затвори границата си с Русия от началото на декември.

Източник: Полско радио, PAP