Излизането на Grand Theft Auto VI бързо се превърна в основна тема както в гейм средите, така и извън тях, докато заклетите фенове на поредицата се подготвяха за нейното 17-о издание.

Много играчи предварително изтеглиха играта на конзолите си, а някои дори останаха будни цяла нощ, за да влязат във Vice City възможно най-скоро. Други обаче отидоха още по-далеч – пренаредиха живота си, за да станат част от споделен глобален културен момент, какъв рядко се вижда в ерата на разпръснатите аудитории.

На събитие по повод премиерата в Дъблин снощи, фенове споделиха емоциите си около дългоочаквания старт.

21-годишният Рохус и 18-годишната Холи се запознават онлайн, докато играят GTA V.

Холи и Рохус на старта на GTA VI в Token Дъблин

И двамата споделят, че поредицата е обогатила живота им. За да се посвети изцяло на новото заглавие, Рохус е взел седмица и половина отпуск от работа.

„Тази игра е много важна за мен. Израснах с видеоигри от около осемгодишна възраст и просто ги обожавам“, споделя той. Холи допълва: „Запознах се с много от приятелите си, докато играех GTA V. Запознах се с Рохус, намерих и приятеля си. Открих толкова много хора като мен покрай тези игри и сега нямам търпение да създам нови спомени с тази част.“

Самата поредица от години е обект на критики заради това, че уж прославя насилието и престъпността. Тя се утвърди и като символ на попкултурата, известен с иронията си към недостатъците на американското общество. В играта потребителите могат да прегазват пешеходци, да продават наркотици и да влизат в престрелки с полицията, докато пресъздават гангстерски сценарии във фиктивен американски град – Vice City в GTA VI е вдъхновен от Маями, Флорида, и е населен с най-различни колоритни персонажи. Към момента играта няма планирана официална премиера в Русия, Китай, Ливан и Катар.

На въпрос относно обвиненията в мизогиния и крайни прояви на насилие, повечето геймъри отхвърлиха тези твърдения.

„Всичко зависи от начина, по който я играеш“, коментира 30-годишният Кейлб.

„Може би в някои аспект е малко спорна, но смятам, че точно това прави една добра игра – разширява границите на обществото“, добавя 23-годишният Дейвид. „В крайна сметка това е просто игра и хората трябва малко да се отпуснат. За това съществуват игрите.“

По данни на аналитичната фирма Sensor Tower до момента са продадени над 17 милиона копия за конзоли PlayStation 5 (Sony) и Xbox Series X/S (Microsoft) на обща стойност над 1,65 милиарда долара. Според прогнози на Omdia общите приходи за разработчика Rockstar Games (собственост на Take-Two Interactive) могат да достигнат 3,2 милиарда долара.

Заглавието вече оглави класацията на Metacritic за всички времена с оценка 99 – резултат, постиган досега само от още една игра: класиката на Nintendo от 1998 г. The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Разработчикът Rockstar прекара повече от осем години в създаването на играта. Премиерата беше отлагана два пъти след хакерска атака през 2022 г., при която в интернет бяха изтекли кратки видеа от процеса на работа, а миналото лято студиото отново стана жертва на мащабен теч на информация.

Статия, написана от Saibh Downes (RTE), първоначално публикувана на 19 ноември 2026 г.