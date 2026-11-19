На 10 ноември Върховната рада прие на първо четене два законопроекта – № 14327-д и № 15503, които са ключови за присъединяването на Украйна към Единната зона за плащания в евро (SEPA).
Разясняваме какво представлява SEPA, какви промени предвиждат законопроектите и кога гражданите и бизнесът ще могат да се възползват от предимствата на системата.
Какво представлява системата SEPA?
SEPA (Single Euro Payments Area) е единна зона за плащания в евро, която обединява държавите от Европейския съюз и други страни, присъединили се към системата. Тя установява общи правила за безналичните преводи в евро, благодарение на които трансграничните плащания се извършват при условия, близки до тези за вътрешните преводи. Целта на SEPA е да направи тези операции по-бързи, достъпни и евтини както за гражданите, така и за бизнеса.
Първият документ, който предвижда тази стъпка, е законопроект № 14327-д за изменение на редица законодателни актове на Украйна в съответствие с правото на ЕС с цел присъединяване към SEPA. За него гласуваха 249 народни представители.
От Министерството на финансите обясняват, че приемането на документа ще създаде условия за по-бързи и евтини преводи в евро за украинските граждани и бизнеса. Това ще улесни значително трансграничните плащания за украинците, които живеят или работят в европейски страни и изпращат пари на близките си в Украйна. От предимствата ще се възползват и работещите на свободна практика, които получават плащания от клиенти в Европа, както и потребителите, пазаруващи в онлайн магазини в ЕС.
Към момента международните преводи често са свързани с множество банкови такси. По данни на Министерството на финансите украинските компании плащат за един превод такса в размер на 0,7 - 1,5% от сумата, както и допълнително между 15 и 25 евро. След присъединяването към SEPA:
Според оценки на Института за икономически изследвания и политически консултации годишните икономии за бизнеса и гражданите в Украйна ще възлизат на между 70 и 100 милиона евро.
Освен това приемането на законопроекта е важно условие за получаването на значителна международна финансова подкрепа за Украйна, включително от Европейския съюз и Световната банка.
Промени в Гражданския кодекс
Вторият документ е законопроект № 15503, който предвижда изменения в Гражданския кодекс на Украйна. Той беше подкрепен от 258 депутати. От Министерството на финансите посочват, че законопроектът предвижда три основни промени:
По този начин промените имат за цел да балансират защитата на деловата репутация с правото да се сигнализира за евентуални нарушения и финансови злоупотреби.
Какво предстои?
Приемането на законопроектите на първо четене не означава, че Украйна вече се е присъединила към SEPA. Документите трябва да бъдат допълнително прецизирани, разгледани на второ четене и окончателно приети, подчертават от Министерството на финансите.
След изпълнението на всички необходими законодателни и регулаторни изисквания Украйна ще може да подаде заявление за присъединяване към Европейския платежен съвет (European Payments Council). Именно той ще оценява дали страната отговаря на критериите за участие в SEPA.
Статия, написана от Yurii Svyrydiuk (Suspilne), първоначално публикувана на 18 ноември 2026 г.