На 10 ноември Върховната рада прие на първо четене два законопроекта – № 14327-д и № 15503, които са ключови за присъединяването на Украйна към Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Разясняваме какво представлява SEPA, какви промени предвиждат законопроектите и кога гражданите и бизнесът ще могат да се възползват от предимствата на системата.

Какво представлява системата SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) е единна зона за плащания в евро, която обединява държавите от Европейския съюз и други страни, присъединили се към системата. Тя установява общи правила за безналичните преводи в евро, благодарение на които трансграничните плащания се извършват при условия, близки до тези за вътрешните преводи. Целта на SEPA е да направи тези операции по-бързи, достъпни и евтини както за гражданите, така и за бизнеса.

Първият документ, който предвижда тази стъпка, е законопроект № 14327-д за изменение на редица законодателни актове на Украйна в съответствие с правото на ЕС с цел присъединяване към SEPA. За него гласуваха 249 народни представители.

От Министерството на финансите обясняват, че приемането на документа ще създаде условия за по-бързи и евтини преводи в евро за украинските граждани и бизнеса. Това ще улесни значително трансграничните плащания за украинците, които живеят или работят в европейски страни и изпращат пари на близките си в Украйна. От предимствата ще се възползват и работещите на свободна практика, които получават плащания от клиенти в Европа, както и потребителите, пазаруващи в онлайн магазини в ЕС.

Към момента международните преводи често са свързани с множество банкови такси. По данни на Министерството на финансите украинските компании плащат за един превод такса в размер на 0,7 - 1,5% от сумата, както и допълнително между 15 и 25 евро. След присъединяването към SEPA:

преводите в евро ще се извършват по-бързо и с по-малко посредници;

таксите ще бъдат между 0 и 5 евро вместо досегашните значително по-високи разходи;

средствата ще постъпват много по-бързо;

украинските предприемачи ще получат по-лесен достъп до европейския платежен пазар.

Според оценки на Института за икономически изследвания и политически консултации годишните икономии за бизнеса и гражданите в Украйна ще възлизат на между 70 и 100 милиона евро.

Освен това приемането на законопроекта е важно условие за получаването на значителна международна финансова подкрепа за Украйна, включително от Европейския съюз и Световната банка.

Промени в Гражданския кодекс

Вторият документ е законопроект № 15503, който предвижда изменения в Гражданския кодекс на Украйна. Той беше подкрепен от 258 депутати. От Министерството на финансите посочват, че законопроектът предвижда три основни промени:

Защита на деловата репутация на компаниите. Ако подател на сигнал умишлено разпространи невярна информация за предполагаеми нарушения от страна на длъжностни лица в дадена компания, тя ще има право да поиска опровержение, публикуване на отговор в медиите и обезщетение за нанесените вреди. Право на отговор и опровержение. Физическите лица и компаниите ще могат да изискват отговор или опровержение на невярна информация, публикувана в медиите от податели на сигнали във връзка с предполагаеми нарушения в сферата на финансовия мониторинг. Защита на добросъвестните податели на сигнали. Ако дадено лице неумишлено е разгласило невярна информация, но впоследствие я е опровергало по установения от закона ред, се предлага то да бъде освободено от задължението да обезщетява причинените имуществени или неимуществени вреди.

По този начин промените имат за цел да балансират защитата на деловата репутация с правото да се сигнализира за евентуални нарушения и финансови злоупотреби.

Какво предстои?

Приемането на законопроектите на първо четене не означава, че Украйна вече се е присъединила към SEPA. Документите трябва да бъдат допълнително прецизирани, разгледани на второ четене и окончателно приети, подчертават от Министерството на финансите.

След изпълнението на всички необходими законодателни и регулаторни изисквания Украйна ще може да подаде заявление за присъединяване към Европейския платежен съвет (European Payments Council). Именно той ще оценява дали страната отговаря на критериите за участие в SEPA.

Статия, написана от Yurii Svyrydiuk (Suspilne), първоначално публикувана на 18 ноември 2026 г.