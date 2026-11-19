Британският принц Хари, втори син на британския крал Чарлз Трети от брака му с Даяна, е заявил по време на визита в Украйна, че е готов да се върне в британските въоръжени сили и да се бори срещу Русия, ако възникне такава нужда. Това става ясно от епизод на подкаст, който беше излъчен днес онлайн, предаде Франс прес.

Принц Хари е служил в британските сили в Афганистан. Миналия уикенд той е бил в Лвов, в Западна Украйна, на изненадващо посещение, по време на което се е срещнал с ранени британски военни и с техните лекари.

"Целият свят може много да научи от Украйна", е заявил 42-годишният Хари в епизод на подкаст на "Телеграф", публикуван онлайн днес.

"Ако ме попитат дали ще постъпя отново в армията, ако има такава нужда, аз несъмнено ще бъда готов да служа на моята страна редом до моите приятели ветерани и действащите военни", е казал принцът, който от лятото отново живее във Великобритания, след като пребивава шест години в САЩ.

Това е четвъртата визита на принц Хари в Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. Последната му визита е от април. Според Хари Европа е във война от десетилетие с Русия.

"И сме във война, не защото дронове, куршуми и ракети прелитат над нас", заяви той. "Има толкова неща, които могат да се наблюдават по света, особено в Европа, проблеми, които засягат Европа, които могат да бъдат приписани на руското влияние", добави Хари.

Според принца сега цяла Европа си дава сметка за руската заплаха и излиза с общ фронт пред Москва.

"Ще бъде невероятно да се възползваме също така от една засилена подкрепа от страна на САЩ", заяви принц Хари.

Синът на британския крал каза, че има голяма пропаст между американското общество, чиято подкрепа за Украйна е изключително висока и администрацията на Тръмп. Но "нещата ще се променят" след голямата победа на демократите на междинните избори в САЩ, увери още принцът.

По време на срещата си с ранените военни през уикенда Хари е казал и, че Украйна ще спечели войната.

Херцогът на Съсекс, който превърна подкрепата за ранените военнослужещи в една от основните си каузи, създаде през 2014 г. спортна надпреварата за хора с увреждания. Следващото издание на тези игри трябва да се проведе от 10 до 17 юли 2027 г. в Бирмингам, в Англия. Украйна планира да изпрати там най-голямата делегация в историята си – около 60 спортисти.