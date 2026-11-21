Изборът на новия Висш съдебен съвет е закономерна стъпка, която е трябвало да бъде направена отдавна. Това заяви областният координатор на „Прогресивна България“ за София и председател на парламентарната комисия по образование Димитър Здравков в „Говори сега“. По думите му политическите зависимости, които са възпрепятствали избора в продължение на години, вече не съществуват.

Димитър Здравков, „Прогресивна България“: „Независимостта на съдебната власт не е привилегия за магистратите. Тя е конституционна гаранция за обществото за справедливост. И аз не приемам да се слагат притежателни местоимения пред Висшия съдебен съвет – моят, твоят, вашият или на онези. Той е на целия български народ и на съдебната система.“

Той отхвърли твърденията, че разговорите за кандидатите са били водени тайно и извън парламента. Според него обсъжданията са се провеждали в залата на правната комисия по време на изслушванията, на които са присъствали и представители на останалите парламентарни групи. Здравков отрече да има напрежение или разцепление между парламентарната група на „Прогресивна България“ и Министерския съвет. Той коментира и изказването на депутата Антон Кутев за проблеми в комуникацията между двете институции, като посочи, че част от информацията за действия на администрацията понякога достига до управляващите през опозицията.

„В никакъв случай не може да става дума за разцепление в групата или подобни внушения. Комуникация има с всички министри“, заяви той и даде за пример добрата си работа с екипа на образователния министър проф. Георги Вълчев.

Като председател на образователната комисия Здравков коментира и намерението финансирането на училищата да бъде обвързано не само с броя на учениците, но и с постигнатите резултати. Според него сегашният модел на делегираните бюджети създава условия образователната система да насърчава формалното присъствие, вместо реалното усвояване на знания. Той уточни, че методиката все още се разработва и министърът е поискал няколко месеца за подготовката ѝ.

Здравков даде и пример с идеята резултатите от националното външно оценяване да бъдат обвързани с възможността за придобиване на шофьорска книжка. Според него това би могло да мотивира учениците да посещават училище не формално, а с желание да придобиват знания. Идеята обаче беше поставена като лично виждане, а не като вече приета мярка.

Здравков заяви, че ще настоява училищата, детските градини и студентските общежития да не плащат електроенергията си като промишлени предприятия. По думите му вече са проведени разговори с представители на бюджетната и енергийната комисия за намиране на механизъм за облекчаване на разходите.

Димитър Здравков, „Прогресивна България“: „Трябва да се мисли вариант, в който училищата, детските градини и общежитията на студентите да не заплащат електроенергията като промишлени предприятия“, посочи той.

Здравков допълни, че ако пълното премахване на този режим не е възможно, ще се търси вариант за значителни компенсации.

Председателят на образователната комисия защити и предлагания предмет „Религия и добродетели“. По думите му той няма да представлява задължително вероучение, а ще предлага различни възможности за обучение – включително вариант само с добродетели за родителите, които не желаят децата им да изучават религиозно съдържание.

„Училището и семейството са съюзници. Трябва да бъдат съюзници в този път. Не въвеждаме вероучение, запазваме светския характер на образованието“, заяви Здравков.

Той аргументира необходимостта от подобен предмет с нарастващата агресия сред децата и нуждата от изграждане на нравствени ценности. По темата за евентуални протести заради бюджета и поскъпването Здравков заяви, че протестът е нормална форма на изразяване на обществено недоволство и не означава непременно падане на правителството. Той обаче смята, че към момента няма реални условия за масови протести и че недоволството се подклажда изкуствено. В същото време призна, че въпросът за цените и социалното напрежение е основателен, особено на фона на очакванията, че приемането на еврото няма да доведе до съществено поскъпване.

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