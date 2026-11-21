Изборът на Висш съдебен съвет не е резултат от сглобка, а от желанието за пълноценна съдебна реформа, заяви депутатът от ПБ Антон Кутев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Антон Кутев, ПБ: "Амбицията, която имахме, е да направим ВСС, който да може да взима независими решения. Дали вътре ще има хора, които са зависими – вероятно ще има. Дали ще има хора, които тепърва някой ще ги лови в зависимости, както е правено години наред – вероятно тези механизми пак ще работят. За нас е важно този орган да може да взима решения в полза на гражданите и сме убедени, че във вида, в който той сега съществува, това е възможно."

За избора на ВСС Кутев коментира:

Антон Кутев, ПБ: "Не случайно законодателят е предвидил процедурата да бъде със 160 гласа. Когато народните представители са писали тези правила, те не са имали предвид, че някой ден ще има партия, която да има 162 депутати. Идеята е била, че който и да тръгне да прави Висш съдебен съвет, той трябва да влезе в някаква форма на разговори с всички останали или поне с част от останалите, за да може да осигури квалифицирано мнозинство. Разликата между сглобката и нас е, че сглобката не може да направи това. Различни форми на сглобките преди това успяха да променят Конституцията, за което всъщност трябват 160 гласа. Но тъй като в Конституцията те гонеха някакви частни интереси, успяха да го направят. Но не успяха да направят промяна във Висшия съдебен съвет. Защо? Защото не искаха. Защото ГЕРБ и ДПС имаха интерес от стария Висш съдебен съвет и не искаха да го пипнат. Конституцията промениха със същите гласове, но Висш съдебен съвет не избраха."

За Бюджет 2027 депутатът от ПБ заяви:

Антон Кутев, ПБ: "Това е бюджет, който се стреми да се пребори с дефицитите, без да намалява социалните разходи. Навсякъде социалните разходи се увеличават, но в същото време се стремим да намалим дефицитите, в резултат на което социалните разходи не се увеличават достатъчно."

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