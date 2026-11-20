Изборът на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет е изпълнение на едно от основните обещания на „Продължаваме промяната“ по време на предизборната кампания. Това заяви лидерът на партията Асен Василев, след като формацията му и „Демократична България“ подкрепиха избора на новия състав на кадровия орган на съдебната власт в „Панорама“. Василев отхвърли предположенията, че съвместното гласуване с „Прогресивна България“ представлява нова политическа сглобка, и подчерта, че става въпрос за последователно изпълнение на предварително заявени приоритети.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „Това не е нова сглобка. Това е обещание, което дадохме по време на предизборната кампания. Тогава раздавахме един вестник от четири страници, в който бяхме записали точно за какво ще се борим, ако бъдем избрани в парламента. Първата точка беше изборът на нов Висш съдебен съвет. И ето, този избор се случи.“

Той определи избора като първа стъпка към постигането на по-голяма справедливост в страната, но предупреди, че предстои дълъг процес.

„Не само първа крачка по един доста дълъг път, който трябва да бъде извървян. Досегашният ВСС управляваше съдебната власт девет години. Има причина мандатите да са по-кратки – системата трябва да се обновява, за да не се допуска определени хора да пускат корени в нея“, посочи лидерът на ПП.

Василев отрече да е имало предварителни договорки с останалите политически сили за това кой да бъде следващият главен прокурор.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „Не сме поставяли този въпрос за обсъждане. Подходът ни беше ясен – първо да съберем информация, да проведем изслушванията и след това да обявим кои от кандидатите бихме подкрепили. Ако има достатъчно кандидати, които съвпадат и с вижданията на другите парламентарни групи, ще има пълно избрана квота. Ако няма – може да бъде частична, а може изобщо да не се стигне до избор.“

Въпреки това Василев определи днешния избор като добър и заяви, че в новия състав има хора с характер и професионални качества. Единственото му съжаление било, че Васко Пандов не е успял да попадне във ВСС.

„Смятам, че той е страхотен професионалист и човек, който би се справил идеално с тази работа. За съжаление, заради едно, според мен, до известна степен криво разбрано отношение към политизацията, не успя да бъде избран“, каза Василев.

По време на разговора беше поставен и въпросът как избирателите ще приемат факта, че ПП и ДБ водят остри политически битки с останалите формации, но в същото време подкрепят заедно с тях важни решения като избора на ВСС. Василев заяви, че за него политиката не е въпрос на постоянни отборни противопоставяния, а на последователно преследване на конкретни цели.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „Аз никога не съм играл на отбори по този начин. Имаш си отбор, но след това имаш и цели. Ние сме записали за какво се борим и ги следваме абсолютно методично. Изборът на Висшия съдебен съвет е една от тези точки. Но имаме и много други приоритети, особено в социалната сфера.“

Като пример Василев даде увеличаването на данъчните облекчения за работещи родители, както и промените в обезщетенията за майките, които се връщат на работа преди изтичането на периода за отглеждане на дете. По думите му ПП е настоявала данъчното облекчение да бъде увеличено от 300 на 600 евро, като след продължителни политически спорове в бюджета е заложено увеличение до 500 евро.

„Това беше голяма битка. 35 хиляди души подписаха петиция, за да бъде включена тази мярка в бюджета. Сега тя няма да бъде 600 евро, а 500 евро, но все пак се случва. Същото е и с обезщетението за майките, които се връщат на работа. Три пъти поставяхме въпроса то да бъде 100%, три пъти имаше тежки спорове и предложението беше отхвърляно. Сега е заложено да бъде 75%. Ние отново ще предложим 100%, защото смятаме, че това е по-правилното решение“, заяви лидерът на ПП.

Той постави акцент и върху необходимостта частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства, като според него подобна мярка може да освободи над 100 милиона евро в здравната система. Василев критикува и липсата на достатъчен напредък по отношение на възнагражденията на лекарите, медицинските сестри, акушерките и останалите здравни специалисти.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „Това, което виждаме в момента, е абсолютно неадекватно поведение от страна на Министерството на здравеопазването. Тук не става въпрос за допълнителни средства, а за това как се разпределят парите вътре в бюджета на Здравната каса. Увеличението е над 500 милиона евро. Част от тези средства трябва да бъдат насочени така, че да се гарантират достойни възнаграждения за лекарите и медицинските сестри.“

Той настоя, че въпросът трябва да бъде решен чрез преразпределение на новия ресурс, а не чрез допълнително натоварване на бюджета. Лидерът на ПП отговори, че критиките му са насочени към липсата на достатъчно конкретни решения, а не към самия министър. Той подчерта, че мерките не са политически мечти на ПП, а конкретни предложения, които според партията са необходими за подобряване на образованието, здравеопазването и грижата за семействата.

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: „Това не са наши мечти. Това са неща, които според нас трябва да се случат, за да има България качествено образование, добро здравеопазване и адекватна грижа за семействата. За тези мерки се борихме още при обсъждането на бюджета за 2026 година. Най-накрая част от тях бяха припознати. Същото ще се случи и със заплатите на лекарите и медицинските сестри. Убеден съм, че е въпрос на време и постоянство.“

Лидерът на ПП обясни, че основните му критики към бюджета за 2026 г. не са толкова свързани със социалните мерки, колкото с начина, по който са заложени приходите, разходите и икономическият растеж. Като пример той посочи прогнозата за увеличение на частното потребление със 7 милиарда евро, която според него не се подкрепя от предвиденото увеличение на доходите. Той отправи критики и към увеличението на средствата за отбрана.

„454 милиона евро се увеличават парите за отбрана в този бюджет. Армията получава допълнително почти половин милиард евро, без да се увеличават заплатите на военнослужещите. Всичко отива за техника и оборудване. В същото време се казва, че няма пари за социални мерки, за здравеопазване и за образование. Това е един от големите проблеми на този бюджет“, заяви Василев.

Пеканов контрира, че именно предишни управленски решения са довели до значително увеличаване на публичните разходи и че бюджетната политика на страната вече е подложена на сериозен натиск. Той припомни увеличенията на възнагражденията в силовите структури и допълнителните средства, насочени към държавни дружества. Василев отхвърли обвиненията и заяви, че разходната политика през годините е била съобразена с икономическия растеж.

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