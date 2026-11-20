Пред пълна зала се проведоха и тази вечерните презентации на Банско филм фест, а десетки деца преминаха през работилниците в съпътстващата програма на фестивала.

За историята на изкачванията на Далагири говори поредният български голяма алпинист Тончо Тончев, който е част от фестивала.

Публиката се срещна и чу разказите също така на парапланериста Веселинов Овчаров и ултрамаратонеца Пирин Галов. С много ангажименти бяха и водещите специалисти в детските работилнички по пещернячество и катерене.

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