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Водещата на „Евровизия" Виктория Сваровски...
22:13, 20.11.2026
Чете се за: 16:30 мин.
В специално интервю за БНТ албанският премиер Еди Рама...
21:50, 20.11.2026
Чете се за: 14:52 мин.
Оставиха в ареста сочения за ръководител на неонацистката...
15:03, 20.11.2026 (обновена)
Чете се за: 04:50 мин.
Избраха членовете на ВСС от парламентарната квота
13:36, 20.11.2026 (обновена)
Чете се за: 01:37 мин.
Атанас Пеканов: България приключва Плана за...
11:48, 20.11.2026
Чете се за: 01:15 мин.
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Спортни новини 20.11.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
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20:50, 20.11.2026
Спорт
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20:50, 20.11.2026
100 студенти започнаха обучение в новата ТВ Академия на БНТ
20:45, 20.11.2026
Три национални рекорда паднаха на Държавното първенство по плуване
20:45, 20.11.2026
Столичният булевард „Витоша“ е в топ 40 на най-скъпите...
20:37, 20.11.2026
Историческата сграда на парламента беше осветена в синьо в защита...
20:30, 20.11.2026
Евтим Милошев: Има съгласие за единни мерки срещу онлайн заплахите...
20:25, 20.11.2026
Доналд Тръмп: Путин изрази желание да сложи край на войната
20:21, 20.11.2026
Разследването на пловдивския клон на "Ку-клукс-клан":...
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#спортни новини
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България ще получи последното плащане по ПВУ до края на годината
16:45, 20.11.2026
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В специално интервю за БНТ албанският премиер Еди Рама коментира Балканите, Европа и протестите в Албания
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Водещата на „Евровизия" Виктория Сваровски специално...
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