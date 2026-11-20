Бронзовата олимпийска медалистка от Милано/Кортина, Лора Христова, стартира новия сезон в световната купа по биатлон следващата седмица в Контиолахти. В специално интервю за БНТ тя сподели какви са нейните цели.

„Мисля, че тренировките лятото минаха успешно. Наблегнах върху скоростта на стрелбата и се надявам да остане все така точна и малко по-бърза“, каза Христова.

Българската биатлонистка ще направи първия си старт за сезона на 27 ноември в индивидуалната надпревара на 15 км за жени. В същата дисциплина тя завоюва олимпийското си отличие по-рано през годината.

„Искам всеки един старт да бъде успешен и да бъде доволна след като пресека финалната линия. Искам да затвърдя този успех, който е немалък, но смятам, че ще се справя и се надявам да имаме наистина голям успех и тази зима“, добави Христова.

Повече за българските надежди в биатлона гледайте в неделя в предаването „Арена спорт“ от 12:30 часа по БНТ.



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